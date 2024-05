Luxury opening party per Galleria 55 moda arte design

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Galleria 55 Moda Arte Design, headquarter della Casa di Moda Davide Muccinelli ha vissuto una prestigiosa serata di opening ieri, giovedì 9 maggio, alla presenza di illustri ospiti del mondo delle istituzioni e dell’arte. Il luxury space, a Crevalcore (Bologna), è un luogo riportato alla vita dopo gli eventi sismici del 2012, recuperato per espresso desiderio dello stilista e designer Davide Muccinelli e oggi spazio di incontro tra diverse forme d’arte, aperto al territorio e a iniziative di alta formazione, cornice ideale di eventi esclusivi. La collaborazione tra la Casa di Moda e IPAAF (International Police Award Arts Festival), presente con il suo presidente Colonnello Orazio Anania, ha portato a Crevalcore un parterre d’eccellenza con numerosi artisti chiamati a ricevere premi e riconoscimenti per essersi distinti nel panorama internazionale attraverso il loro lavoro e le loro opere. In particolare la regista Giorgia Farina, premiata per il dialogo culturale che ha saputo avviare attraverso il cinema, e l’attore Giuseppe Sartori, per l'importante lavoro svolto al Teatro Greco di Siracusa. La serata, condotta e moderata dall’attrice Erica Zambelli, è stata inclusa anche nel cartellone di eventi letterari organizzati da Galleria 55 Moda Arte Design con la presentazione del libro Franco Zeffirelli 100. Omaggio al grande regista fortemente voluto da IPAAF e affidato alla penna di Domenico Palattella, giornalista e critico cinematografico, l’opera è arricchita dalle illustrazioni di Giancarlo Malagutti, celebre fumettista che ha legato il suo nome tra gli altri al personaggio di Diabolik, e introdotta dalla prefazione dello psicoterapeuta, giornalista e critico Ignazio Senatore. Emozionanti, per il pubblico presente, le letture affidate alla voce di Giuseppe Sartori. Presenti alla Galleria 55 Giorgia de Giacomi, consigliere comunale di Bologna; Marco Martelli, Sindaco del Comune Città di Crevalcore con l’assessora Emma Monfredini. Inoltre, l’attrice Francesca di Prima e gli artisti Nero/Alessandro Neretti. Fotografie di Armando Calvelli_ Calvelli Arte FOTO 1 Opening Casa di Moda Davide Muccinelli Da sinistra: Giorgia de Giacomi_ Consigliera comunale a Bologna, Guido Bianconi_ Artista, Davide Muccinelli_ Fashion and Interior Designer, Erica Zambelli_ Attrice Presentatrice, Nero/Alessandro Neretti_ Artista, Francesca Diprima_ Attrice, Giuseppe Sartori_ Attore, Domenico Palattella_ Scrittore, Giorgia Farina_ Regista, Marco Martelli_ Sindaco Crevalcore, Colonnello Orazio Anania_ Presidente IPAAF (International Police Award Arts Festival), Calogero Insalaco_ Fashion Designer, Daria Fedotova_ Artista FOTO 2 Letture FRANCO ZEFFIRELLI 100 Erica Zambelli intervista lo scrittore Domenico Palattella FOTO 3 Letture FRANCO ZEFFIRELLI 100 Giorgio Sartori legge un passaggio del libro Zeffirelli 100 FOTO 4 PREMIO IPAAF Il colonnello Orazio Anania, Presidente IPAAF (International Police Award Arts Festival) premia la regista Giorgia Farina FOTO 5 PREMIO IPAAF Il colonnello Orazio Anania, Presidente IPAAF (International Police Award Arts Festival) premia l’attore Giuseppe Sartori