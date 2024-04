La Madonna di San Luca torna in città. La benedizione nel ricordo delle vittime di Suviana

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si avvicina il ritorno in città dell'immagine della Madonna di San Luca. E quest'anno all'interno del programma legato alla discesa dell'icona ci sarà un momento di preghiera in ricordo delle vittime nell'esplosione alla centrale idroelettrica Enel di Bargi, sul lago di Suviana.

L'appuntamento è fissato per il prossimo 8 maggio alle 17.45, in Piazza Maggiore, in occasione della tradizionale benedizione alla città dell’Immagine della Beata Vergine, uno dei momenti più sentiti dai fedeli.

"A questo momento di ricordo con il quale si vuole esprimere ancora una volta la vicinanza e il sostegno dell’intera comunità bolognese alle persone colpite - fanno sapere da Palazzo D'Accursio - sono stati invitati i familiari delle vittime e i Sindaci dei Comuni in cui risiedevano: Settimo Torinese, San Marzano di San Giuseppe, Sinagra, Napoli, Milano, Venezia, Pontedera. Saranno presenti anche il Sindaco di Camugnano e il Presidente dell'Unione Appennino".

L'cona della Vergine di San Luca che 'scende' in città ogni anno

La discesa in città dell'icona sarà il prossimo sabato 4 maggio - senza processione come già negli scorsi anni - il ritorno al Santuario sul colle della Guardia avverrà domenica 12 maggio.

L’icona della Madonna di San Luca, "scende" in città a maggio, il mese mariano, ma la sua prima "discesa" risale a qualche secolo fa. Raffigura una Madonna con il Bambino secondo l'iconografia orientale di tipo odigitria, ossia "colei che indica la via", appellativo greco-bizantino diffuso a Costantinopoli, nei paesi di rito ortodosso e poi anche in Italia. Secondo la tradizione, icone di questo tipo sarebbero una copia di un dipinto eseguito dall'Evangelista Luca.

Realizzato con strati di pittura a tempera e foglia d'argento su tela di lino, poi applicata su una tavola di pioppo, a cui sono state aggiunte altre due tavole in olmo e castagno, la Vergine Indossa una veste rossa e un mantello verde listato di rosso, sulle spalle un velo bianco. Il bambino è raffigurato con una veste e un mantello rosso e ha la mano destra alzata, con le dita benedicenti. Recenti indagini radiografiche hanno rivelato l'esistenza di un precedente dipinto, sotto quello oggi visibile. L'immagine, a esclusione dei volti, è coperta da un frontale in argento.

Si ritiene che l'icona sia un'opera italiana del XIII secolo circa, mentre la scoperta di un dipinto sottostante farebbe anticipare al IX-X secolo la datazione della tavola per l'uso del colore indaco utilizzato per dipingere il manto della Madonna, molto utilizzato in Asia Minore e poco in Italia. La tavola potrebbe essere stata dipinta in ambito bizantino, portata in Italia intorno al periodo di fondazione della prima chiesa sul Colle della Guardia (1192), e in seguito ridipinta.

Secondo il racconto, un pellegrino greco avrebbe portato dalla chiesa di Costantinopoli l'immagine dipinta da San Luca, donandola al vescovo bolognese Gerardo di Ghisa che l'avrebbe consegnata alle due eremite fondatrici del Santuario sul monte della Guardia.