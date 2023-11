Maltempo, disagi alla circolazione treni: la situazione aggiornata sulla Bologna- Firenze

Piogge intense nella notte anche in Toscana con allagamenti della sede ferroviaria, mentre sono in corso gli interventi dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, per la verifica dei danni e gli interventi di ripristino dell’infrastruttura.

Ieri Arpae e Protezione civile hanno messo nuovamente in guardia diramanddo nuove allerte meteo che riguardano anche il territorio bolognese. "Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, più probabili lungo la fascia appenninica del settore centrale e orientale della regione. Le precipitazioni della notte e della mattinata, che si sommano a quelle degli ultimi giorni, svilupperanno condizioni favorevoli all'attivazione di fenomeni franosi, più diffusi nella fascia montana, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, con possibilità di fenomeni di erosione spondale. Le piene si propagheranno nelle zone vallive dei corsi d'acqua del settore centrale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini".

La situazione della circolazione ferroviaria

- dalle ore 11:00 del 5 novembre la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa, è tornata regolare tra Prato e Pistoia sulla linea Prato-Pistoia/Firenze.

- dalle ore 20:05 del 2 novembre la circolazione ferroviaria è sospesa tra Vaiano e Prato sulla linea convenzionale Bologna - Firenze: in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. (aggiornamento 5 novembre ore 11)