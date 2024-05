La ‘teoria del se’ è il peso che avrà nelle nostre vite

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Come studenti, le nostre convinzioni di quale sia la “natura” della nostra intelligenza e di quanta ne possediamo, influiscono sulle motivazioni all’apprendimento e soprattutto sulle nostre reazioni di fronte alle difficoltà.

Con l’avvicinarsi dell’estate è inevitabile riflettere sul rendimento scolastico dell’anno trascorso, soprattutto laddove ci sia stata l’angoscia per le difficoltà incontrate, magari i debiti a settembre o le possibili bocciature. Uno dei temi ricorrenti con cui ci si scontra in ambito scolastico, e successivamente in ambito lavorativo, è il tema dei risultati. Mettendo tra parentesi le situazioni familiari difficili, gli infortuni, le malattie, e alcuni imponderabili, per lo più i 3 principali protagonisti sul tavolo delle discussioni delle famiglie sono: l’intelligenza, la motivazione e l’impegno individuale.

Un pensiero che alcuni genitori o educatori potrebbe avere è: “La ragazza, o il ragazzo, è intelligente ma il problema è che non si impegna!” oppure “è molto intelligente ma non ha costanza, gli manca la motivazione!”

Di questo ne parliamo con Paolo Bruno Casartelli, psicologo e istruttore di mindfulness. Casartelli si occupa di percorsi di sostegno psicologico per adolescenti e giovani adulti presso il centro BION a Bologna e da oltre 25 anni lavora nell’ambito della formazione alla mindfulness con adulti, gruppi, organizzazioni ed aziende.

La teoria del sé

Le convinzioni, spesso inconsapevoli, sulla natura della propria intelligenza influiscono positivamente o negativamente sulla nostra motivazione e disponibilità a sopportare la frustrazione e la fatica necessaria per superare gli ostacoli che inevitabilmente incontreremo prima durante la vita scolastica e poi in ambiente lavorativo. Le illuminanti ricerche comportamentali svolte da Carol Dweck, dell’Università di Stanford negli USA, hanno indubbiamente dimostrato che è possibile quantificare gli effetti negativi che alcuni tipi di convinzioni sull’intelligenza hanno sui risultati e le performance che si ottengono durante i percorsi di apprendimento.

Le convinzioni sulla natura della propria intelligenza e delle proprie capacità, in gergo psicologico “teoria del sé”, potrebbero determinare non solo alcuni dei disagi nella vita psicologica degli studenti nel periodo scolastico, ma anche la loro futura motivazione, determinazione e la forza di volontà che saranno disposti a mettere in gioco per affrontare gli sforzi decisivi e necessari per prosperare e crescere nella vita che li aspetta.

L'esperienza da studente

"Io sono di origine italo svedese, nato nelle Filippine, cresciuto in Sud America, poi trapiantato in Italia ed infine trasferito negli Stati Uniti - racconta Casartelli - . Quando ero ragazzo in prima liceo i professori convocarono i miei genitori e gli dissero qualcosa del tipo “questo ragazzo non ha le capacità per fare il liceo, forse dovreste cambiare scuola e fargli fare qualcosa di più facile e adatto a lui”. Fu dura, da sentire e dura da mandar giù, avevo cambiato lingua di riferimento tre volte dall’inglese allo spagnolo all’italiano, e mi ero ritrovato immerso in sistemi educativi e culturali estremamente diversi l’uno dall’altro e mi sentivo francamente disorientato. L’idea dei miei professori si basava principalmente sui miei risultati, non erano riusciti a vedere gli enormi sforzi che avevo dovuto compiere per costruire ponti tra mondi così diversi e non furono in grado di sostenermi negli sforzi che stavo facendo per crescere ed adattarmi".

"Mia mamma prese la cosa di petto, mi fece cambiare liceo e mi trovò i supporti di cui avevo bisogno e insieme a mio padre mi spinsero ad impegnarmi al massimo durante quegli anni complicati di liceo - prosegue Casartelli - . Non fu facile, la nostra famiglia era un casino ed io me lo ricordo come se fosse un inferno, ma l’ultimo anno prima della maturità ebbi la incredibile fortuna che per un cambio di lavoro di mio padre ci trasferimmo a Washington DC negli Stati Uniti. La scuola americana era più libera sia nella scelta del grado di difficoltà delle materie che nella libertà di organizzare la struttura generale degli impegni giornalieri e settimanali. Questa possibilità di autonomia e di modulazione rispetto al mio grado di capacità mi procurò una rinnovata motivazione allo studio che mi permise di guadagnare l’ingresso nella prestigiosa università di Princeton. Mi laureai in biologia molecolare e genetica e da allora non ho mai più smesso di studiare, ho fatto una formazione in psicoterapia basata sulla mindfulness in Inghilterra, ho conseguito una terza laurea in psicologia qui in Italia, poi un master in mindfulness clinical therapy insieme ad una moltitudine di altre esperienze formative ricche e significative".

"Ognuno di noi prima o poi si sarà chiesto ' ma io sono intelligente?' io me lo sono chiesto spesso ed iniziai a chiedermelo con un discreto grado di angoscia proprio ai tempi delle superiori e a onor del vero forse non ho ancora smesso, ma per fortuna negli anni questa stessa domanda ha cambiato di significato e di spessore. Pensateci, qual è la vostra risposta? E… la risposta che vi date ora è un fotogramma simile o diverso da quello che vi deste durante l’adolescenza o in altri periodi della vita".

Convinzioni di tipo A e di tipo B

Ora, la parte davvero interessante della questione non è tanto nella risposta, ma si trova più a monte, ovvero nelle convinzioni che abbiamo circa cosa sia l’intelligenza stessa mentre ci poniamo questa domanda. Qual è dunque la natura dell’intelligenza? Ebbene possiamo distinguere 2 tipologie di convinzioni principali che chiameremo convinzioni di tipo A e di tipo B e che vanno a costruire le fondamenta della propria “teoria del sé.”

La convinzione A, considera l’intelligenza essenzialmente come una caratteristica fissa, un’entità che si possiede fin da subito in una certa misura e che rimane fin da piccoli relativamente stabile nel corso della vita. Chi pensa così dunque potrebbe pensare di sé stesso grazie ad alcuni voti positivi “sono intelligente” o magari in seguito ad alcuni voti negativi “sono stupido o mediocre”. La convinzione A vede essenzialmente la propria intelligenza globale o relativa ad un certo ambito come un’entità fissa, una sorta di caratteristica di base poco modificabile e che trova riscontro nei risultati.

La convinzione B, invece vede l’intelligenza come qualcosa che si acquisisce progressivamente, non è quindi una qualità, dote o talento prestabilito da un destino immutabile che già si possiede o non si possiede, ma è piuttosto qualcosa di plastico e che può aumentare tramite l’allenamento e le esperienze. Chi pensa così difronte alla difficoltà o al compito irrisolvibile non penserà “sono stupido” ma piuttosto penserà “mi devo allenare di più!” Solo mettendomi in gioco, partecipando a pieno e davvero posso crescere.

Questo discorso potrebbe sembrare semplicistico per alcuni, ed in parte lo è, perché non considera la complessità delle inclinazioni personali e di tutti i fattori bio-psico-sociali implicati nella performance scolastica e lavorativa. Possiamo però restringere questa riflessione sugli effetti che hanno le convinzioni di tipo A e B sulla nostra motivazione ed impegno individuale.

Intelligenza 'fissa' o autodeterminazione?

Facendo eco alle ricerche dello psicologo americano Ryan Deci, spiega Casartelli, se pensiamo che la nostra intelligenza sia fissa, convinzione di tipo A, allora la scuola e i percorsi di apprendimento potrebbero essere considerati delle situazioni in cui l’intelligenza va principalmente dimostrata piuttosto che accresciuta. Se non andiamo bene a scuola potremmo pensare di essere dei geni o magari persone molto dotate che semplicemente non hanno avuto modo di dimostrarlo o peggio ancora perché non possediamo la preziosa caratteristica dell’intelligenza. Le verifiche e le difficoltà che si incontrano potrebbero essere viste come delle seccature da affrontare, ostacoli solo da superare per il voto, a qualunque costo, magari anche copiando o cercando delle scorciatoie perché infondo sono solo i risultati che contano. In quest’ottica il processo, gli sforzi compiuti non ci modificano significativamente e profondamente.

Se invece abbiamo una convinzione di tipo B, partiamo da una posizione sicuramente meno grandiosa, forse più umile e difficile per taluni da accettare, ma è una posizione che ci offre molta più libertà e potere di auto-determinarci. Se partiamo da una posizione di ignoranza e di non-sapere il fatto di non capire è una posizione naturale, legittima. In quest’ottica la difficoltà sarà un’occasione, l’unica e vera occasione per allenarci in ciò che ancora non padroneggiamo, e le nostre frustrazioni seppur faticose non ci porteranno solo a superare l’ostacolo ma anche alla soddisfazione di essere cresciuti nel processo. In quest’ottica la motivazione deriva dal piacere intrinseco di sentire che la propria intelligenza si sta espandendo e che abbiamo acquisito maggiore padronanza. La fatica del duro lavoro porterà con sé anche il piacere della consapevolezza della propria crescita e la percezione della maturazione delle proprie abilità.

Un esame che non si riesce a superare, una materia in cui si è rimandati o un anno scolastico da ripetere, non ci dicono nulla di definitivo rispetto alla nostra intelligenza, ma piuttosto potrebbero dirci che abbiamo bisogno di più tempo per allenarci e per crescere. Le evidenze scientifiche mostrano che l’intelligenza si acquisisce progressivamente durante tutto l’arco di vita anche dopo la fine della scuola, ogni volta che ci impegniamo per superare un ostacolo o ci lanciamo in nuove sfide creiamo connessioni neurali che prima non avevamo ed ampliamo così il network delle nostre intelligenze.

La teoria delle intelligenze multiple

La teoria delle intelligenze multiple, proposta da Howard Gardner già nel 1983, suggerì che esistono diversi tipi di intelligenza, ognuno dei quali riflette diverse capacità e talenti che le persone possono sviluppare progressivamente. Secondo Gardner, l'intelligenza non è unica, ma piuttosto una rete di abilità che possono essere sviluppate a seconda dei contesti o esperienze in cui ci si immerge. Credo che un piccolo riassunto dei principali tipi di intelligenza identificati da Gardner possa essere uno spunto per alcune riflessioni interessanti:

Intelligenza logico-matematica: la capacità di analizzare problemi in modo logico, eseguire operazioni matematiche e indagare su questioni scientifiche.

Intelligenza linguistica: la sensibilità per la lingua parlata e scritta, e l'abilità di usare il linguaggio per raggiungere obiettivi specifici.

Intelligenza spaziale: la capacità di riconoscere e manipolare modelli nello spazio, sia ampio che ristretto.

Intelligenza musicale: l'abilità di percepire, discriminare, trasformare e esprimere forme musicali.

Intelligenza naturalistica: l'abilità di identificare, classificare e manipolare elementi dell'ambiente, piante e animali.

Intelligenza cinestesica-corporea: l'abilità di usare il proprio corpo per esprimersi o per creare prodotti.

Intelligenza interpersonale: la capacità di comprendere e interagire efficacemente con gli altri.

Intelligenza intrapersonale: la capacità di comprendere se stessi e di utilizzare tale conoscenza per regolare al meglio la propria vita.

Con il tempo, sono stati proposti ulteriori tipi di intelligenza, Sternberg ad esempio propone l’intelligenza creativa che riguarda la capacità di inventare, immaginare e ipotizzare; l’intelligenza pratica che riguarda la capacità di progettare e pianificare; ed infine l'intelligenza esistenziale, che riguarda le grandi domande sulla vita, l'universo e la morte.

Esistono sicuramente altri modelli per descrivere i tipi di intelligenze e talenti che possiamo sviluppare. Il punto più importante è che la nostra “teoria del sé” influenza profondamente le nostre motivazioni e performance future. Daniel Pink discute nel suo bestseller “Drive” i benefici a lungo termine sia in termini di salute che di performance e soddisfazione sul lavoro delle convinzioni di tipo B. Senza scomodare i guru del marketing e della motivazione americani forse possiamo ricordare che Socrate stesso, nella sua lungimiranza aveva compreso che per apprendere è opportuno partire in modo umile dalla posizione dell’ignoranza. Il non so socratico si riflette dunque nelle convinzioni di tipo B che rendono possibile una missione di apprendimento, mentre l’idea di un’intelligenza finita, assoluta come quella degli Dei, basata su convinzioni di tipo A, invece non permette alcun cammino.

Test sulle capacità di apprendimento

"Nei percorsi di supporto psicologico che proponiamo al centro BION talvolta suggeriamo una batteria di test sulle capacità di apprendimento - spiega Casartelli - . I test purtroppo vengono quasi sempre vissuti dagli interessati e dai familiari (specialmente da quelli animati da convinzioni di tipo A) come una sorta di fatidico momento della verità: “adesso si capirà davvero se sono intelligente o se sono stupido!” Quasi come se i test restituiranno una visione di una realtà immutabile, nascosta e marmorea, che rimarrà fissa nel tempo. Ma la verità non è questa! I test non sono che una foto di un processo in costante via di sviluppo e ci permettono valutare le aree di forza su cui possiamo appoggiarci ora e quelle di fragilità che nel momento presente hanno bisogno di più allenamento e di più supporto per poter crescere al meglio. I test diagnostici ci dicono qualcosa di utile e costruttivo rispetto alle modalità specifiche di apprendimento di ognuno ed ai modi migliori di supportarle".

"Investigare e riconoscere i diversi tipi di intelligenza - conclude - le modalità individuali di apprendimento, può aprire una fruttuosa riflessione sulla complessità del potenziale umano e la varietà di processi in cui come individui, attraverso la pratica e l’impegno, possiamo crescere, eccellere e contribuire alla società attraverso la padronanza di una o più delle nostre intelligenze".