Turni massacranti, stipendi che non bastano e paura di ammalarsi. Storie in corsia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Della mancanza di personale infermieristico si parla da anni, eppure continuano a mancare investimenti e riorganizzazioni strutturali. Colpa della poca attrattività della professione per un lavoro percepito come molto faticoso e di enorme responsabilità, a fronte di una bassa gratificazione salariale e, soprattutto, nell'equilibrio tra vita privata e lavorativa. “Noi non possiamo staccare e andare via, dobbiamo per forza aspettare che ci arrivi un cambio. C’è l’obbligo assistenziale, se una persona se ne andasse rischierebbe una denuncia penale” dice Antonella Rodigliano, presidente del sindacato delle professioni infermieristiche Nursind Emilia-Romagna. La poca attrattività è data soprattutto da stipendi bassi, turni doppi fino a dodici ore continuative, giorni di riposo che diventano giorni lavorativi e numerose mancanze nell’organizzazione che da anni le sigle sindacali denunciano.

“Il problema principale è che il nostro non è più un lavoro attrattivo, perché è un lavoro di sacrificio – continua Rodigliano –. Molti problemi li abbiamo denunciati e potrebbero essere tranquillamente risolti. Basterebbe tenere in considerazione la divisione tra tempo di vita e lavoro. Questa è la questione più importante che tantissimi professionisti denunciano. Con la Regione abbiamo preso l’impegno di un tavolo regionale sul monitoraggio del benessere lavorativo, proprio perché con un po’ di welfare aziendale e con una maggiore attenzione le condizioni di chi lavora migliorerebbero moltissimo. Ci sono tanti fattori che bisognerebbe prendere in considerazione per rendere questa professione nuovamente attrattiva. Il problema è che, invece, c’è una rigidità incredibile all'interno delle aziende sanitarie, salvo poi scoprire dai giornali che vogliono ‘importare’ personale infermieristico dall’India. Questa cosa andrebbe anche bene ma solo se prima si è fatto tutto il possibile per migliorare le condizioni di chi è già qui: stipendi, equilibrio tra vita privata e lavorativa, organizzazione dei turni, welfare aziendale. Se poi la professione non fosse ancora attrattiva allora capirei la scelta di far venire qui personale infermieristico dall’India o da qualunque altra parte, perché c’è l’obbligo assistenziale. Ma solo dopo averle provate tutte. Se fai scappare le persone che già sono qui per farle venire da fuori, allora come sindacato io ho un problema”.

I problemi interni alle aziende sanitarie sono confermati da altri professionisti che ci lavorano. Renato Mazzucca lavora al pronto soccorso dell’ospedale di San Giovanni in Persiceto e, come Rodigliano, parla di diversi problemi all’interno delle strutture ospedaliere. “Il tema dello stipendio sicuramente c’è, anche se i problemi vanno oltre. Certo, noi siamo pagati decisamente meno che nel resto d’Europa, con una distanza che arriva fino a seicento, settecento euro mensili di differenza. Ma il problema principale è la qualità del lavoro. Noi non siamo messi nelle condizioni di esprimere al meglio la nostra professionalità. Ci sono turni che iniziano alle 7 del mattino e finiscono alle 20, con venti minuti nel mezzo per poter mangiare un panino. E anche all’interno del turno stesso si lavora spesso con meno personale del necessario, e viviamo con una costante pressione. Ci sono poi le doppie notti consecutive o le giornate di riposo tra un turno e l’altro che diventano giornate di lavoro. Il modo che abbiamo di lavorare impatta enormemente sulla qualità sia del lavoro ma anche della vita delle persone. Siamo consci che a livello nazionale ci siano enormi problemi nel reclutamento di nuovi infermieri e infermiere, e infatti le nostre non sono polemiche sterili. Quello che chiediamo è almeno un’organizzazione che non sia così impattante per le vite delle persone. Che ci vogliano più infermieri lo sanno tutti, è un fatto oggettivo: siamo pochi. La mancata organizzazione è data principalmente da questo. Però bisogna anche capire quale sia la visione: importiamo infermieri dall’estero, come è stato ad esempio durante il Covid. Bene, e poi? I colleghi e le colleghe che andranno in pensione come saranno sostituiti? Questo è un problema reale”.

Di queste criticità parla anche Dario Antichi, anche lui infermiere e delegato sindacale di Nursind: “Quello che ci abbatte di più sono le condizioni di lavoro. Noi abbiamo visto crescere le nostre competenze, le nostre responsabilità, le nostre mansioni. A fronte di questo non c’è stato nessun riconoscimento, né negli stipendi né nelle prospettive di carriera o pensionistiche, senza considerare che i nostri salari hanno perso, negli anni, il proprio potere d’acquisto. Figuriamoci la frustrazione che provano questi professionisti. Questo tipo di vita non è più sostenibile. Le persone lasciano il lavoro perché hanno paura di ammalarsi”. Antichi parla poi di altri problemi, indicano una tendenza controintuitiva rispetto alla storia di questo Paese.

Migrazione verso Sud, a Bologna questi stipendi non bastano

“Rimanendo a Bologna, si evidenzia una certa tendenza delle persone che tornano a casa propria, specialmente al Sud Italia, dove la vita costa meno. Esiste infatti una grossa barriera rappresentata dal problema della casa. I nostri redditi stanno diventando insufficienti per potersi permettere l’affitto di una casa. Un infermiere arriva a guadagnare sui 1.800 euro. Da questi bisogna togliere almeno 850 euro per un bilocale più le bollette, la spesa per mangiare e i costi di vita. Il problema è talmente grande che molte persone non hanno più il progetto di venire qui a lavorare. Magari si preferisce rimanere nel privato a casa propria, al Sud, dove ci sono gli affetti e la famiglia che possono essere d’aiuto, oltre ad un costo della vita molto minore rispetto a ciò che è diventata Bologna”.

Antichi, che lavora al policlinico Sant’Orsola, racconta delle difficoltà relative ai turni di lavoro. “A Bologna gli infermieri sono abituati ad avere almeno tre, quattro mesi all’anno ‘fuori turno’. Significa che non sanno che cosa andranno a fare il giorno dopo. Non si può andare avanti cercando il coordinatore alle cinque del pomeriggio per sapere cosa fare il giorno dopo, e poi fare turni in cui dobbiamo prenderci cura di venti pazienti quando la letteratura ci dice che dovrebbe esserci un infermiere per sette, otto pazienti al massimo. E poi la qualità del servizio: alla decima ora di turno in pronto soccorso quale qualità di assistenza possiamo garantire? Noi facciamo dei lavori delicatissimi e spesso maneggiamo dei revolver. In day hospital oncologico mettiamo su le chemioterapie più diverse, con pazienti tutti diversi, con quei ritmi, con quella pressione e con quella fatica. Bisogna veramente pregare affinché non accada nulla.

“Di fatto – dice ancora Antichi – il sistema si regge sui rientri dai riposi, che tra l’altro non sono neanche indennizzati. Si va al lavoro quando si dovrebbe riposare perché è così che funziona. Uno dovrebbe saper dire di ‘no’ e dedicarsi alla propria vita, a fare la spesa, ai propri figli, semplicemente a staccare. E invece no. È una crociata per missionari”.

La professione perde attrattiva

Antichi sottolinea come tra i più giovani sia molto più diffusa una cultura della comunicazione: basta aprire Instagram e sentire qualcuno raccontare come funziona il lavoro all’interno di un’azienda ospedaliera. “Ai miei tempi non era così, al massimo potevamo leggere un report AlmaLaurea su come funzionasse davvero il lavoro all’interno di un ospedale – continua Antichi –. Ed è ovvio che si chiedono se ne valga la pena o meno”. Che la professione non sia più attrattiva lo testimoniano anche i test d’ingresso alle facoltà di infermieristica. Ai test monstre di qualche anno fa, quando si presentavo fino a 15mila persone, fanno da contraltare oggi le 1.200, 1.300 persone iscritte, molte delle quali poi neanche si presentano. “Ovvio che poi si vanno a cercare gli infermieri dall’India, ma la soluzione non è quella di mettere in competizione i lavoratori poveri tra loro. Bisogna invece concentrarsi sugli stipendi e sulla qualità del lavoro, altrimenti questo Paese dovrà abbandonare la sua riproduzione sociale. Bisogna capire la salute è un volano dello sviluppo: se la persona sta bene, e magari è anche istruita, contribuisce forzatamente alla crescita del Paese. La salute è un bene della società. Se la gente sta male, come fa a lavorare? Quelli nella salute non sono soldi bruciati ma investimenti per il Paese”.

I numeri

Ovviamente non si possono ridurre gli storici problemi del Servizio sanitario nazionale al contesto locale, ma è evidente come i problemi siano seri e tanti. Secondo un rapporto presentato all’inizio del 2023 dal Crea (Centro per la ricerca economica applicata in sanità) dell’Università Tor Vergata di Roma, in Italia mancherebbero 30mila medici e 250mila infermieri. Considerando che ne vanno in pensione circa 12mila all’anno, le assunzioni di personale sanitario dovrebbero essere circa 15mila all’anno. Una media impensabile allo stato attuale delle cose. La questione è ancora peggiore paragonando la media degli infermieri in Italia con quella del resto dei Paesi europei: 5,7 per ogni mille abitanti contro i 9,7 degli Stati membri Ue. Queste cifre sono frutto di un unico studio: i numeri possono essere differenti a seconda dei diversi rapporti, ma la mancanza di personale sanitario risulta sempre grave e sistemica.

La tendenza al ribasso è evidente anche a Bologna. In un articolo di un anno fa, avevamo evidenziato come nel 2022, dopo il Covid, il personale era aumentato rispetto al 2019 grazie al maxi reclutamento reso necessario dalla pandemia. Già nei primi mesi del 2023, però, le presenze di personale infermieristico erano tornate a calare. Il direttore sanitario dell’Ausl di Bologna, Lorenzo Roti, aveva sottolineato il carattere ‘temporale’ del turnover. Inoltre, i nuovi inserimenti riguardavano soprattutto giovani nati dal 1990 in poi, in maggior parte non bolognesi, che hanno poi scelto di tornare nelle proprie regioni di origine una volta aperte le assunzioni, sia nel pubblico che nel privato, come già analizzato da Dario Antichi.

Salute e Pnrr

Una situazione su cui pesa, anche, l’immobilità dei fondi della Mission 6 del PNRR, ovvero i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicati agli investimenti nel sistema sanitario nazionale. In un’intervista del 2 giugno rilasciata al quotidiano Repubblica, il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondeva così alla domanda sul perché fosse stato speso solo l’1% di queste risorse: “I soldi destinati al nostro settore devono essere spesi dal 2024 in poi. Noi quest'anno abbiamo già raggiunto tutti gli obiettivi. Del resto, come ha visto anche la Corte dei Conti, non sono ancora partiti i bandi. Intanto svolgiamo il nostro ruolo di controllo sulle Regioni, per sincerarci che rispettino i tempi. A breve le convocheremo tutte”.

Sulla carenza di personale, Schillaci ha detto che “la filosofia del Piano è quella di investire sulle strutture, le modifiche sono molto difficili. Vedremo, comunque, se riusciremo a ricavare anche una piccola quota per i professionisti della sanità. Gli infermieri – dice ancora Schillaci – mancano in tutta Europa. Per questo stiamo pensando ad accordi con Paesi extraeuropei, che potrebbero metterci a disposizione professionisti già ben formati, dal punto di vista sanitario e della conoscenza della nostra lingua. Penso ad esempio all'India. Ha già chiuso protocolli con il Giappone e gli Usa. Hanno una scuola infermieristica di alta qualità e ovviamente tantissimi abitanti”.