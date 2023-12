Palestina, le fiaccole per la pace tornano in piazza: "Cessate il fuoco ora" | FOTO

Bologna è tornata a mobilitarsi per chiedere la risoluzione pacifica della guerra in Palestina. In Piazza Maggiore, i membri di diverse associazioni umanitarie, Amnesty International in testa, si sono radunati sul Crescentone. Nelle loro mani una candela e striscioni e cartelli che chiedevano una sola cosa all'unisono: "Cessate il fuoco ora, ceasefire now".

Oltre 16mila palestinesi sono stati uccisi durante la guerra nella Striscia di Gaza tra il 7 ottobre e il 5 dicembre, il 70% donne e bambini. Alla devastazione dei bombardamenti e delle azioni militari si aggiunge la cessazione di acqua, elettricità e distribuzione di cibo e farmaci. Un'emergenza umanitaria gravissima che la breve tregua di inizio dicembre non ha affatto risolto. "Rivolgiamo a tutti i Capi di Stato e alle Nazioni Unite un appello, date la priorità alle vite umane e alle persone sfollate - dice la rappresentante regionale di Amnesty International Iustina Mocanu -. Davanti a questa tragedia non possiamo rimanere in silenzio. La guerra deve finire ora".

Al fianco degli attivisti si schierano anche studenti e studentesse, cittadini e genitori. Si stringono in un cerchio, con il volto illuminato soltanto dalla fiaccola. Wilma, una giovane mamma, è venuta con il suo piccolo Leon: "I nostri bambini sanno quello che sta accandendo, lo sentono dalla televisione e a scuola - racconta -. Il mio dovere di genitore è insegnargli i valori della pace, della solidarietà e dei diritti, che valgono per tutti". "Sono qui per la Palestina - completa Leon - perché qualcuno vuole la loro terra". Le anime della manifestazione sono tante. C'è chi sventola la bandiera palestinese, chi invece alza un cartello con scritto "stop genocidio". "Non è una guerra ma una mattanza di civili che va fermata subito - commenta commossa un'attivista di AssoPace Palestina -. Il nostro appello alla pace non verrà ascoltato nemmeno stasera, ma noi continueremo a farci sentire".

Presente anche Alessandro Bergonzoni, forte voce intellettuale della mobilitazione bolognese a favore della Palestina: "Mi piacerebbe vedere i tanti giovani, che hanno riempito le piazze contro la violenza di genere e i femminicidi, manifestare anche contro la guerra, che è la più grande forma di violenza contro le donne e i bambini. Non possiamo più attendere".