Contro la manovra, oggi si fermano medici e infermieri: manifestazione e sit-in al Sant'Orsola

Oggi incrociano le braccia medici, infermieri e tecnici della sanità. Lo sciopero di 24 ore proclamato a livello nazionale da Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up potrebbe mettere a rischio 1,5 milioni di prestazioni tra esami di laboratorio, interventi chirurgici, visite specialistiche ed esami radiografici. Saranno in ogni caso garantite le prestazioni d'urgenza.

A Bologna, si terrà alle ore 10.00 un'assemblea al Ospedale Sant’Orsola di Bologna, nell' Aula 1 e 2 del padiglione 3 e alle 11 un sit-in in via Albertoni (Angolo Via Primodì).

Perchè lo sciopero

Lo sciopero è stato indetto contro la Manovra e in particolare il taglio delle pensioni. E poi assunzioni di personale, detassazione di una parte della retribuzione, risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro, depenalizzazione dell'atto medico, cancellazione dei tagli alle pensioni.

Servizi garantiti

Sono assicurati, fa sapere il Sant'Orsola, i livelli minimi di attività previsti dall’accordo sindacale in caso di sciopero:

• Pronto Soccorso generale, ortopedico, oculistico e Radiologia D’Urgenza

• Pronto Soccorso pediatrico e Pediatria D’Urgenza

• Ambulatorio urgenze Dermatologia

• Medicine e Chirurgie D’Urgenza

• Rianimazioni, terapie intensive

• Unità coronariche

• Dialisi

• Accettazione urgenze ostetrico-ginecologiche, sala travaglio parto

• Neonatologia

• Attività trapiantologica

• Prestazioni di terapia antiblastica

• Esami non differibili, urgenti ed in emergenza (ad esempio TAO)

• Cardiologia pediatrica

• Onco-Ematologia pediatrica e Bassa carica microbica ematologica