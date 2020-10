Il campione Nba Marco Belinelli si allena a Ozzano:" Un onore ospitare un mito del basket"

Ospite illustre questa mattina a Ozzano, sul parquet del Palareggiani, dove il campione Marco Belinelli ha svolto una seduta di allenamento. Il campione emiliano nato a San Giovanni in Persiceto, guardia della nazionale italiana, da anni gioca nell'NBA americana: ormai un mito per i cestisti di tutto il mondo.

"Non è la prima volta che al Palareggiani ospitiamo Belinelli per una seduta di allenamento - spiega il sindaco Luca Lelli - e speriamo che questo feeling fra il campione italiano dell'NBA e il parquet del palazzetto di Ozzano continui anche per il futuro. Lo sportivo vincente e ammirato da tutti gli appassionati di basket, umanamente è rimasto il ragazzo gentile, disponibile e pronto alla battuta. Un esempio per tutti i nostri ragazzi! Un onore ospitare un mito del basket nel nostro territorio"

Belinelli in campo si è allenato da solo, in presenza solo di un tecnico sportivo.