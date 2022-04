Mascherine, la lista dei luoghi dove saranno ancora obbligatorie e non

Entro domani probabilmente l'ultimo responso del Governo sull'uso delle mascherine dopo il 1º maggio, data alla quale scadono le norme in vigore al momento sull'utilizzo del dispositivo di sicurezza.

Dove resta l'obbligo di mascherina

Obbligo che - ormai è certo - comunque resterà negli ospedali e nelle Rsa, probabilmente ancora per molti mesi. Per altri luoghi, si valuta la proroga dell'obbligo ma solo di un mese, fino a giugno quindi. Il ministro del Lavoro Orlando e le parti sociali hanno già deciso di lasciare tali e quali per ora i protocolli di sicurezza, compreso quindi l'obbligo di mascherina sia nei posti di lavoro privati che in quelli pubblici. La soluzione che si prospetta è quella di lasciare facoltà piena (o quasi) di scelta al datore di lavoro, in funzione del grado di esposizione dei lavoratori.

Le mascherine - coem anticipa Today - saranno ancora obbligatorie per tutto maggio nelle scuole (per tutti i bambini di età superiore a 6 anni), in cinema, teatri, sale da concerto, palazzetti dello sport. Si dovrebbe lasciare la possibilità di passare dalle Ffp2 alle chirurgiche in molti casi. Mascherine ancora obbligatorie, sempre, sui mezzi di trasporto sia locali, come bus e metro, sia a lunga percorrenza come treni e traghetti.

Dove non dovremo più indossare la mascherina

Dove cadrà, l'obbligo sarà sostituito da una raccomandazione di indossare la mascherina se ci sono rischi di assembramento. Senza mascherine dal 1º maggio si riprenderà dunque a stare nei supermercati, nei negozi, in alberghi, bar e ristoranti, dove già tra l'altro si consuma con la mascherina e quindi un mantenimento dell'obbligo appare sempre meno sensato.

Le mascherine non serviranno più, o meglio, non saranno d'obbligo nei luoghi all'aperto: tra questi gli stadi, dove nelle ultime giornate di campionato non dovrebbero più essere richieste.

Bordon: "La pandemia non è finita. Mascherina? Portiamola sempre dietro"

Tuttavia l'Ausl locale invita alla prudenza. Il direttore generale dell'AUSL di Bologna parlando della fine dell'obbligo delle mascherine è stato chiaro: "Direi di no: la pandemia non sta finendo, ma certamente è sotto controllo la situazione dei ricoveri negli ospedali. Anche i contagi stanno diminuendo, anche se fino alla scorsa settimana eravamo stabilmente sui mille al giorno nella sola area metropolitana di Bologna". Così Paolo Bordon, aggiungendo la raccomandazione "di portare sempre con sé la mascherina e indossarla nei luoghi più affollati. Al di là dell'obbligo di legge serve il buon senso, specialmente nei luoghi più affollati".