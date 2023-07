A Medicina la frittata da 108,35 metri: è la più lunga del mondo | FOTO

L'edizione 2023 dell’Antica Fiera di Luglio – Medicipolla, nel centro storico di Medicina dal 7 al 9 luglio, ha segnato anche un record.

Durante la XXI edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Consorzio della Cipolla di Medicina e l’Amministrazione comunale, oltre a momenti di approfondimento con i consorzi locali, esposizioni di macchine agricole d’epoca e moderne, bancarelle, raduni di auto e vespe d'epoca, visite guidate e la mostra zootecnica, è tornata la tradizionale “frittata di cipolla più lunga del mondo” che quest’anno con 108,35 metri ha battuto il record risalente al 2013.

I volontari di Pro Loco per realizzarla hanno utilizzato l’equivalente di 900 uova e la tipica cipolla di Medicina.

La frittata, spiegano gli organizzatori, è stata cucinata su un nastro trainato da un trattore che ha percorso via Libertà arrivando fino ai piedi del Municipio dove il Sindaco Matteo Montanari, l’Assessore Lorenzo Monti e il Presidente del Consorzio Giuseppe Pasquali hanno ufficializzato il nuovo record tra gli applausi del pubblico presente.

"Siamo particolarmente soddisfatti per i risultati di questa edizione e possiamo affermare che le presenze nelle tre giornate sono state da record. In un momento così difficile per il nostro territorio è stato importante mettere al centro dell’attenzione l’agricoltura locale e questo è stato possibile grazie al coinvolgimento di tutta la nostra Città" - dichiara l’Assessore al Turismo, Pro Loco e Gemellaggio Lorenzo Monti.