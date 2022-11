Mercati agricoli, individuate le aree: mappa quartiere per quartiere

La Giunta ha individuato le aree per lo svolgimento dei mercati agricoli. La delibera arriva dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli, che recepisce le indicazioni della normativa nazionale in materia e riconosce alle politiche agricole la capacità di promuovere la coesione e l'inclusione sociale, riducendo lo spreco alimentare e l'impatto ambientale e favorendo l'integrazione di attività di prossimità territoriale.

La mappa quartiere per quartiere

Le aree individuate sono le seguenti:

Borgo Panigale-Reno:

via Segantini;

via Morazzo (c/o Villa Bernaroli);

via Grandi angolo via Giovanni XXIII.

Navile:

piazza Lucio Dalla, confermata definitivamente dopo la fase sperimentale;

via Cristoforo Colombo;

piazzetta Testoni-piazza Don Gavinelli;

via Bentini angolo via Sant'Anna (ex Dazio).

Porto-Saragozza:

piazza della Pace;

piazza San Rocco-via del Pratello;

via San Giuseppe.

San Donato-San Vitale:

via Paolo Fabbri;

via Garavaglia-piazza Spadolini.

Santo Stefano:

piazza VIII Agosto, in sostituzione di piazza Verdi interessata dai lavori del Teatro Comunale

piazza Carducci;

largo Lercaro;

piazza Aldrovandi.

Savena:

via Pieve di Cadore.