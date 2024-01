Verdura, formaggi e anche avocado: il mercato contadino che resiste al tempo | VIDEO

Ogni sabato mattina nella strada che dal centro abitato attraversa la campagna di Borgo Panigale c'è una lunga fila di automobili. Stanno andando tutte al mercato contadino di Villa Bernaroli, dove, dal 2008, agricoltori e produttori locali si radunano per vendere i propri prodotti freschi e genuini: frutta e verdura di stagione, formaggi e latte appena munto, pane ancora caldo di forno, carne e vini. "Siamo diventati la spesa per tante famiglie bolognesi e non solo", racconta Gabriele Magli, agricoltore e anima del mercato, che ci ha accompagnato tra i banchi a conoscere (e assaggiare) le loro specialità.