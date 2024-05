QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Passato il periodo del Covid-19, in Italia si è tornaTO a parlare di crescita dell’occupazione. A certificare la crescita sono i dati di diversi rapporti: quelli dell’Istat, ad esempio, parlano di una crescita costante dal 2020 in poi. Nel solo mese di febbraio 2024, ad esempio, l’occupazione è cresciuta dell’1,5% rispetto al febbraio del 2023, corrispondente a oltre 350mila persone impiegate in più. L’aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d’età, ad eccezione dei 15-24enni tra i quali l’occupazione è in calo. Rispetto a febbraio 2023, calano sia il numero di persone in cerca di lavoro (-3,2%, pari a -63mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,9%, pari a -239mila).

La spinta occupazionale è certificata anche dai dati della Fondazione Censis. In un rapporto sul mercato del lavoro del gennaio del 2024, Censis scrive: “Fra il terzo trimestre 2022 e il terzo trimestre 2023, l’occupazione in Italia è aumentata di 470.000 unità, un incremento che in termini relativi è pari a due punti percentuali. Parallelamente, le persone in cerca di occupazione si sono ridotte, nello stesso periodo, del 3,0% (circa 60.000 in meno in un anno). Tutti gli indicatori che riguardano le componenti l’occupazione mostrano un segno positivo (occupazione dipendente e occupazione indipendente), mentre il solo segno negativo è riconducibile a contratti di lavoro a termine, che si riducono in dodici mesi di 89.000 unità (-2,9%)”.

Lavorare a Bologna

Il territorio di Bologna ha caratteristiche differenti rispetto al resto d’Italia. Lo stesso studio del Censis lo definisce un ambiente lavorativo “dinamico, dove i processi di innovazione, di crescita, di sviluppo costituiscono un punto di riferimento per molte economie locali presenti in Italia”. I numeri rispecchiano in pieno questa descrizione.

Oltre ad una crescita demografica opposta rispetto al resto del Paese (+25,9% di persone 0-14 anni dal 2003 al 2023 e -3,4% di individui over 65), Bologna si differenzia anche per le statistiche sul lavoro. Il tasso di occupazione in età lavorativa (15-64 anni) è del 73%, rispetto al 60% della media nazionale; similmente, la disoccupazione è al 3,3%, rispetto all’8,1% di media nazionale; positivo anche il tasso delle persone inattive: 24,7% rispetto alla media nazionale del 34,5%.

I numeri di Bologna

Entrando nel dettaglio, nel territorio della provincia di Bologna ogni anno si attivano più rapporti di lavoro rispetto al precedente. Nei dati raccolti dalla Città Metropolitana, dal 2008 al 2023 i numeri sono in crescita più o meno costante. Se nel 2009 i nuovi rapporti lavorativi erano stati più di 143mila, nel 2023 sono stati quasi 232mila. Questi ultimi sono divisi equamente tra uomini e donne: 115.975 i primi, 115.847 le seconde. Divisi per età, si vede come le fascie con più rapporti di lavoro attivati nel 2023 siano quella 30-39 anni (58mila nuovi rapporti di lavoro) e quella 15-24 (51mila); in prospettiva storica, però, la fascia che più è cresciuta è quella degli over 50: rispetto al 2008, i nuovi rapporti lavorativi che riguardano gli over 50 sono più che raddoppiati (17mila nel 2008, 27mila nel 2023). La tendenza al lavoro ‘vecchio’, che come vedremo si registra anche su scala nazionale, non risparmia neanche Bologna, nonostante i dati raccontino di un humus lavorativo più positivo per donne e giovani rispetto al resto del Paese.

Quanto guadagnano i bolognesi

Per quanto riguarda la Rga, ovvero la Retribuzione globale annua – che tiene conto della RAL più la somma totale della retribuzione variabile – per l’osservatorio la provincia di Bologna si attesta al settimo posto tra le province italiane, con una Rga media di 32,557 euro mensili. Rispetto alla classifica del 2022, la provincia di Bologna è salita di tre posizioni, superando quelle di Torino, Varese e Monza-Brianza. Non è però la prima in Emilia-Romagna: al sesto posto della classifica italiana c’è infatti Parma, con una Rga media leggermente superiore a quella bolognese (32.622 euro mensili).

I settori che assumono di più nel bolognese

Il settore più attivo nella provincia di Bologna è quello dei servizi, con 124mila nuovi rapporti di lavoro nel 2023, il numero più alto registrato da quando la Città Metropolitana raccoglie questi dati. Il secondo settore più attivo è quello del commercio, in cui rientrano anche alberghi e ristoranti, con oltre 53mila nuove attivazioni nel 2023.

Infine i settori di industria, costruzioni e agricoltura, che nel 2023 hanno rispettivamente attivato 29mila, 11mila e 12mila nuovi rapporti lavorativi.

Cgil: a Bologna un terzo dei lavoratori a rischio povertà

Un commento sullo stato di salute del mercato del lavoro a Bologna lo fornisce Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna. “Bologna sul lavoro ha dei dati positivi che si consolidano. La città conserva una base occupazionale nell’industria molto solida; oltre 100mila addetti alle attività manifatturiere, ed è un dato in crescita; un tasso di disoccupazione praticamente fisiologico. Gli elementi positivi sono diversi, ma ci sono punti di intervento prioritari. Uno dei problemi di cui sentiamo spesso parlare è quello dell’attrazione della manodopera, qualificata e non. Questo smonta anche la narrazione dei ‘talenti’: noi abbiamo bisogno di tutti i profili. Il problema non è la mancanza di attrattività di Bologna, quanto il fatto che è una città costosa. È una città con un problema molto serio sull’abitare, e quindi rischia di essere una città che espelle la classe lavoratrice. C’è quindi la necessità di aumentare i salari delle lavoratrici e dei lavoratori”.

“Secondo alcuni dati Inps del 2022 – continua Bulgarelli – un terzo dei lavoratori ha un salario annuo lordo inferiore ai 20mila euro. Parliamo di 120mila lavoratori su un totale di 380mila lavoratori su tutto il territorio metropolitano. Un lavoratore con un reddito annuo lordo inferiore ai 20mila euro a Bologna rischia di essere un lavoratore povero. La priorità è quindi quella di aumentare il salario, rendendo attrattive anche una serie di imprese che hanno bisogno di trovare manodopera”.

Come va nel resto d'Italia

Su scala nazionale, il rapporto del Censis aggiunge una certa tridimensionalità ai dati più freddi dell’Istat. “Qualcosa è cambiato nel mercato del lavoro in Italia e nella percezione del lavoro per gli italiani – si legge nel rapporto –. Il cambiamento si legge nella prolungata fase di crescita che a partire dalla ripresa post-Covid continua a caratterizzare gli indicatori dell’occupazione. Sembra però che a questa crescita si stia accompagnando una diversa concezione del lavoro, più pragmatica rispetto al passato o, meglio, rispetto alla successione delle generazioni che stanno entrando nel mercato del lavoro e quelle che sono entrate da più tempo. La crescita dell’occupazione ha, però, solo in parte compensato l’estesa area grigia dell’inattività, anch’essa persistente nonostante il cambiamento che si avverte nel lavoro. È questo il fattore che ci tiene ancora lontani dagli standard europei che si riferiscono ai tassi di occupazione, soprattutto se si guarda a quelli relativi alle donne e ai giovani”.

“Inoltre – continua il testo – un aspetto anch’esso controverso condiziona la situazione lavorativa in Italia e cioè il peso che sta progressivamente assumendo il ‘lavoro anziano’ e, nello stesso tempo, l’inevitabile svuotamento delle fasce più giovani dell’occupazione. Gli effetti congiunti di queste derive rendono piuttosto problematico il perseguimento di un equilibrio di lungo periodo, tale da garantire un turnover bilanciato, sia sul piano quantitativo, sia su quello delle competenze disponibili e maggiormente richieste dal sistema produttivo italiano”.

Inattivi

Contribuisce al quadro un ulteriore dato, sempre fornito dallo studio Censis: a gennaio del 2024 erano 12 milioni e 434mila (di cui quasi otto milioni donne) le persone che, seppure in età lavorativa (15-64 anni), non lavoravano e non erano alla ricerca di un lavoro. Uno dei motivi per cui non si partecipa al mondo del lavoro, dice un italiano su dieci, è lo ‘scoraggiamento’ dovuto agli esiti negativi della ricerca di un lavoro. Inoltre, 2,8 milioni di persone dicono di non poter o non voler lavorare per motivi familiari: di queste, il 96% è rappresentato da donne. Si tratta di un dato molto significativo che ci racconta come il lavoro di cura in ambito parentale e familiare ricada nella maggior parte dei casi sulle donne; inoltre, questo dato testimonia la disparità in termini di opportunità che esiste nel mondo del lavoro tra uomo e donna.

Aumentano i lavoratori maturi, diminuiscono i giovani

C’è poi una questione relativa all’età di chi è impiegato. Tra il 2012 e il 2022 la base occupazionale formata da giovani tra i 15 e i 34 anni si è ridotta di 360mila unità, di cui la metà solamente nel sud Italia. Nel corso dello stesso periodo, i lavoratori con almeno 50 anni di età sono aumentati di 2,7 milioni, di cui 840.000 nelle regioni nord-occidentali e 639.000 nelle regioni nord-orientali. “Il progressivo invecchiamento dell’occupazione, se da un lato produrrà nei prossimi anni la creazione di uno spazio importante per chi si sta oggi formando per accedere al lavoro, dall’altro non risolve il problema della disponibilità di competenze necessarie, portando a un livello critico il già elevato grado di tensione della domanda di lavoro” è il commento del Censis.

Lavoro e tempo libero

Parlando del rapporto tra lavoro e tempo libero, dal rapporto emerge come quest’ultimo stia diventando sempre più importante, specialmente tra i più giovani. “In termini generali, secondo una recente indagine del Censis, circa due terzi degli italiani condividono l’opinione secondo la quale ‘il lavoro non è più centrale nella vita delle persone’ e anzi rappresenta solo un mezzo per garantirsi un reddito”.

Ad alcune domande sul valore del tempo libero rispetto al lavoro, è evidente come le nuove generazioni siano più attente alle esigenze personali e meno inclini a ‘sacrificare’ il proprio tempo per lavorare di più. A proposito dell’affermazione “Per destinare un’ora in più di tempo al lavoro, piuttosto che alle attività di tempo libero, mi devono offrire molti più soldi dell’ordinario”, il 76,2% dei giovani (18-34) ha risposto di essere d’accordo, mentre nella fascia over 65 solamente il 51% è stato d’accordo. Similmente, all’affermazione “In passato si è chiesto troppo a chi lavora, è giusto oggi pensare di più a sé stessi” ha risposto positivamente quasi l’80% dei giovani contro il 69% degli over 65.