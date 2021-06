Michele Merlo, la fidanzata Luna: "Mi ha dedicato una canzone inedita. Non l'ho ancora ascoltata"

Sono passati tre giorni dalla sera del 6 giugno, quando l'ex cantante di Amici Michele Merlo è morto al Maggiore di Bologna dove era stato ricoverato a seguito di una emorragia dovuta ad una leucemia fulminante. Rompe il silenzio Luna, la fidanzata del giovane artista studentessa di Culture e pratiche della Moda presso l'università di Bologna. lo fa attraverso un'intervista rilasciata al giornale di Vicenza. "La sera prima del ricovero - racconta la ragazza- stavamo guardando un film e lui scherzando mi ha detto ‘Amore, sento che il paradiso mi sta chiamando’ gli avevo detto di smettere di fare lo scemo". "Poco dopo ho chiamato l’ambulanza. Non l’ho più visto cosciente", aggiunge Luna.

Merlo non ha fatto in tempo a condividere con la compagna l'ultima canzone scritta per lei. "C’è un’ultima canzone che non ho sentito - spiega ancora - L’avevo pregato di cantarmela, ma non stava bene, allora mi aveva detto: ‘Amore te la canterò presto, davanti a un tramonto. Ma non credere che sia una canzone sdolcinata: parla di quando non staremo più insieme, ma non perché non ci ameremo più. Forse il testo è nel telefono. Lo leggerò con calma, quando sarò pronta".

"All'inizio ero sua fan, gli ho scritto e mi ha risposto subito"

Una storia, la loro, che andava avanti da alcuni mesi. Il primo incontro è da favola. "All’inizio ero una sua fan. Una sera di qualche mese fa gli ho scritto su Instagram. Il mio messaggio era uno tra centinaia di fan. Eppure lui mi ha risposto subito. Quella sera ci siamo scambiati i numeri e siamo stati al telefono ore. Due settimane dopo ero a casa sua a Bassano. Da allora non ci siamo più lasciati. Mi ha detto che mi amava, e che, se non lo avessi fatto soffrire, per lui noi potevamo diventare per sempre. Io provo esattamente le stesse cose".

"Io e Michele dovevamo incontrarci - conclude - Era destino. Mi ha salvata dal male che mi aveva insegnato il mondo, e forse anche io gli ho ricordato cosa significa avere speranza nelle cose belle".

(Michele e Luna, foto Instagram)