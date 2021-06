Morte Michele Merlo, sussiste la responsabilità dei sanitari? Parola all'avvocato

“Dopo la morte di Michele Merlo, in arte Mike Bird (ex cantante di Amici morto al Maggiore di Bologna a seguito di una emorragia cerebrale scatenata da una leucemia , ndr) i genitori affermano che lo stesso sia stato rimandato a casa, in quanto i suoi sintomi erano stati interpretati come una banale forma influenzale. Sussiste a questo punto la responsabilità medica dei sanitari? La prudenza è sempre d’obbligo, nonostante sia chiara e comprensibile la rabbia dei genitori.

Per rispondere a questo quesito bisogna analizzare l’evoluzione normativa della responsabilità medica, alla luce della legge di riforma n. 24 dell'8 marzo 2017, c.d. legge Gelli-Bianco. La nuova riforma ha escluso la responsabilità penale dei sanitari per imperizia, quando si dimostri che gli stessi hanno trattato il caso, attenendosi e rispettando le raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate e condivise dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità) o che gli stessi sanitari si siano attenuti alla buona prassi assistenziale e clinica. La norma, quindi, si orienta, alternativamente, su entrambe; pertanto o le linee guida o, in assenza di esse, sulla buona prassi ospedaliera e clinica.

Il punto nodale dell’accertamento, dell’eventuale responsabilità, per l'avvocado risiede nel nesso causale. "L’individuazione - spiega Assumma - cioè di un determinato legame eziologico tra la morte del giovane cantante e l’errore (valutativo che ha portato alla dimissione ospedaliera, dovuta all’aver sottostimato la sintomatologia) commesso dai sanitari, tale da dimostrare che la morte è direttamente connessa all’errore di valutazione. Ricordando che l’errore del medico si può determinare in tre fasi diverse; nella fase diagnostica (cioè quella del caso di Michele), in quella prognostica e infine in quella terapeutica. Importante sarà per i familiari far stabilire, tramite una perizia medico legale, insieme, ovviamente, a tutte le altre prove che si determineranno, se vi è e sussiste il nesso causale tra l’errore le morte. Probabilmente, il primo passo, da parte della Procura, sarà quello di sequestrare tutta la documentazione medico-sanitaria che è stata redatta in sede di dimissione”.

(Foto: In alto Mike Bird, foto Instagram. In basso l'avvocato penalista Piergiorgio Assumma, Docente all'Accademia della Guardia di Finanza )