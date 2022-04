Gambero Rosso: il miglior cocktail bar di Bologna è Emporio 1920

Emporio 1920, in via dè Poeti 2E, è stato dichiarato da Gambero Rosso miglior cocktail bar 2021 dell'Emilia Romagna. Un locale dove i piatti della tradizione vengono rivisitati e abbinati a drink ricercati per offrire un'esperienza unica al tuo palato.

In pieno centro storico, qui vengono sfruttate le materie prime del territorio: la solidità degli ingredienti tradizionali incontra l’estro delle tecniche sperimentali, per un menù che conquista anche i palati più fini. Il drink? Uno spettacolo, grazie alla manualità del pluripremiato bartender, Francesco Trimigno, che elabora personalmente ogni cocktail, con preparazioni originali, ricette all’avanguardia e materie prime di elevata qualità. Il locale è situato in Via de’ Poeti, una nota zona di Bologna di cui il sofisticato locale è il fiore all’occhiello.