Guida Olii d'Italia 2022 del Gambero Rosso: i migliori in Emilia Romagna

Pubblicata la dodicesima edizione della guida del Gambero Rosso che traccia la mappa dei migliori oli extravergine Made in Italy. Per il quarto anno la guida è edita in italiano e in inglese e si conferma uno strumento

indispensabile per la sua capacità di sintesi e facilità di lettura degli oli e delle aziende recensite: 482 le aziende presenti con 861 oli extravergine di altissima qualità e 217 le Tre Foglie e 271 e Due Foglie Rosse, ovvero le etichette che sono sulla soglia della perfezione. 26 i premi speciali, 29 le aziende che hanno ricevuto La Stella, il simbolo assegnato ai produttori premiati con le Tre Foglie per 10 anni.

I migliori olii dell'Emilia Romagna, a cui sono state assegnate tre foglie sono sei:

- Brisighello Dop Birisghella Monocultivar Nostrana di Brisighella 2021- Cab Terra di Brisighella

- Pure Coline 2021- I sabbioni

- Sezione Alina Monocultivar Nostrana di Brisighella 2021 - Tenuta Pennita

- Torre Dop Brisighella Monocultivar Nostrana di Brisighella Bio 2021 - Torre San Martino

- Uliveto del Fattore Selezione Rodolfo Monocultivar Correggiolo 2021- Primo Fraternali Grilli

- Vargnano Monocultivar Nostrana di Brisighella 2021 - Palazzo di Varignana