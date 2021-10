Miglior pizzeria di Bologna? Per il Gambero Rosso è ancora Berberè dei fratelli Aloe

Per il quinto anno consecutivo la pizzeria Berberè dei fratelli Aloe è la miglior pizzeria di Bologna, e fra le migliori in Italia, secondo la guida del Gambero Rosso.

Lunedì 11 ottobre, a Napoli, si è svolta la presentazione della Guida "Pizzerie d'Italia 2022" del Gambero Rosso e Berberè, l'insegna dedicata alla pizza da lievito madre vivo, nata a Bologna nel 2010, si è aggiudicata con il locale di Castel Maggioregli ambiti 3 spicchi, massimo riconoscimento all'interno della guida, per il quinto anno consecutivo. Reduci del recente successo dello spazio estivo di Villa delle Rose, dove - così come si legge in una nota - insieme a Ruggine, hanno animato l’estate bolognese sfornando ogni sera oltre 300 pizze, ancora una volta la realtà creata da Matteo e Salvatore Aloe proprio a Castel Maggiore (Bologna) è proclamata fra le migliori pizzerie d’Italia, unica pizzeria a Bologna ad ottenere il riconoscimento nella categoria “a degustazione”.

Scrive la guida “…dieci anni di dedizione alla pizza da quando ancora studenti Salvatore e Matteo Aloe, due fratelli calabresi arrivati a Bologna per studiare Economia, aprono a Castel Maggiore la prima sede. Tra i precursori della pizza a degustazione, da sempre intraprendono scelte etiche e valorizzano il lavoro di piccolissimi produttori”.

Berberè è una realtà dinamica e in evoluzione che conta 15 locali aperti in Italia, il prossimo inaugurerà a Milano fra pochi giorni, giovedì 14 ottobre, nel quartiere di Porta Romana, quinto locale del brand in città.

