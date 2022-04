La miglior birra italiana? Il verdetto passa da Zola Predosa

Mancano pochi giorni all’avvio della XVII edizione di Birra dell’Anno, concorso organizzato da Unionbirrai che premia le migliori birre artigianali e incorona il miglior birrificio artigianale italiano. Per tre giorni sessanta giudici provenienti da tutta Italia e dall’estero si riuniranno intorno ai tavoli per gli assaggi alla cieca che decideranno i podi dell’edizione 2022 del concorso. Gli esperti degustatori che faranno parte della giuria della XVII edizione di BdA, suddivisi equamente fra italiani e stranieri, si riuniranno vicino a Bologna, all’Amatì Design Hotel di Zola Predosa dal 23 al 25 aprile.

“Organizzare questa edizione a meno di un anno dalla premiazione della precedente ha rappresentato una bella sfida, ma siamo molto soddisfatti soprattutto per il grande ritorno dei giudici stranieri. – commenta Simone Monetti, segretario generale Unionbirrai - Sono trenta gli esperti degustatori provenienti dall’estero che siederanno ai tavoli di Birra dell’Anno 2022 e che hanno risposto con entusiasmo alla nostra chiamata, nonostante il periodo particolarmente intenso e ricco di eventi e concorsi in giro per il mondo. Per noi è motivo di orgoglio che un numero così significativo di giudici internazionali affermati, generalmente impegnati nei principali concorsi birrari mondiali, chieda di partecipare a Birra dell’Anno, e lo faccia soprattutto perché la scena birraria italiana è attualmente considerata fra le più interessanti al mondo”.

Anche quest’anno sono quarantacinque le categorie in concorso e tre le birre vincitrici per ogni categoria che saranno decise dagli assaggi dei giudici e annunciate nella cerimonia di premiazione, che sarà ospitata per il secondo anno consecutivo da Fiere di Parma nella giornata inaugurale di Cibus, martedì 3 maggio alle ore 14 nella Sala Barilla. Nella stessa occasione sarà anche svelato il premio speciale “Birrificio dell’Anno”, assegnato al produttore che avrà ottenuto con le sue birre il punteggio più alto con i tre migliori piazzamenti in differenti categorie.

Le iscrizioni per la XVII edizione del concorso saranno aperte fino al 21 aprile 2022. Le sessioni di degustazione si svolgeranno sabato 23 e domenica 24 aprile, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 16, e lunedì 25 aprile, dalle 9 alle 12:30. Tutte le informazioni sul concorso sono disponibili sul sito www.birradellanno.it.