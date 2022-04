Gambero Rosso: la guida alle migliori gelaterie a Bologna e in Emilia Romagna

Arriva la bella stagione e aumenta la voglia di gelato: tra quelle aperte tutto l'anno e quelle che aprono solo dalla primavera all'autunno, in Emilia Romagna c'è l'imbarazzo della scelta! E come ogni anno il Gambero Rosso assegna tre coni alle gelaterie che rispettanno alti standard! Scopriamo quali sono le migliori !

Gambero Rosso: le migliori gelaterie a Bologna

In cima alla classifca nel 2022 si piazza la Cremeria Santo Stefano, tra le più note sotto le due Torri. A ruota seguono la Cremeria Scirocco in via Agostino Barelli, dove vengono realizzate anche torte, granite e creme creative di produzione propria, in un laboratorio a vista, e Stefino in via Luigi Serra. Qui il biologico la fa da padrone, tra granite e gelati artigianali dagli ingredienti bio, anche per vegani, in piccolo locale con banco a pozzetti.

Gambero Rosso: le migliori gelaterie in Emilia Romagna

Partiamo con Bloom a Modena, seguita da Ciacco a Parma, Cremeria Capolinea a Reggio Emilia, Sanelli - a Salsomaggiore Terme (PR) e Il Teatro del Gelato a Sant'Agostino, nel ferrrarese.