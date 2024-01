Migliori Gelaterie d’Italia 2024 per il Gambero Rosso: ecco quali a Bologna e in Emilia Romagna

C'è anche una rappresentanza bolognese tra le migliori gelaterie d'Italia designate dal Gambero Rosso per il 2024 e svelate alla fiera Sigep di Rimini.

Ad aggiudicarsi i 3 coni, giudizio top, nella nostra Regione sono state nove gelaterie. Tra queste tre sono quelle all'ombra delle Due Torri.

Nell'Olimpo del gelato artigianale in salsa bolognese troviamo "Cremeria Santo Stefano" (Via Santo Stefano, 70c); "Cremeria Scirocco ( Via Agostino Barelli, 1c); "Stefino" (Via Domenico Zampieri, 4/2c). Nel resto dell'Emilia Romagna il miglior gelato, secondo il Gambero Rosso, lo si trova da Magritte - Gelati al cubo a Fidenza [PR]; Bloom a Modena; Ciacco a Parma; Cremeria Capolinea a Reggio Emilia; Sanelli a Salsomaggiore Terme [PR] e Il Teatro del Gelato a Sant’agostino [FE].

3 coni nel resto d'Italia: le migliori gelaterie Regione per Regione:

PIEMONTE

Canelin ad Acqui Terme [AL]

Marco Serra Gelatiere a Carignano [TO]

Alberto Marchetti a Torino

Aria a Torino

Gelati d’Antan a Torino

La Tosca a Torino

Mara dei Boschi a Torino

Nivà a Torino

Ottimo! Buono non basta a Torino

Soban a Valenza [AL]

LIGURIA

Cremeria Spinola a Chiavari [GE]

Profumo a Genova

LOMBARDIA

La Pasqualina ad Almenno San Bartolomeo [BG]

Il Dolce Sogno a Busto Arsizio [VA]

Oasi American Bar a Fara Gera D’adda [BG]

Artico a Milano

Ciacco a Milano

Crema a Milano

Lo Gnomo Gelato a Milano

Pavé - Gelati & Granite a Milano

Terra Gelato a Milano

Chantilly a Moglia [MN]

L’Albero dei gelati a Monza

Sir Oliver a Novate Milanese (MI)

Pallini a Seregno [MB]

VeroLatte a Vigevano [PV]

VENETO

Gelateria Naturale Scaldaferro a Dolo [VE]

Golosi di Natura a Gazzo [PD]

Marisa a San Giorgio Delle Pertiche [PD]

Chocolat a Mestre [VE]

Dassie - Vero Gelato Artigiano a Treviso

Zeno Gelato e Cioccolato a Verona

FRIULI VENEZIA GIULIA

Timballo a Udine



TOSCANA

Gelateria della Passera a Firenze

I Gelati del Bondi a Firenze

Chiccheria a Grosseto

De’ Coltelli a Pisa

Gelateria Dondoli a San Gimignano [SI]

MARCHE

Gelateria Quattrini a Falconara Marittima [AN]

Paolo Brunelli a Senigallia [AN]

LAZIO

Tonka ad Aprilia

Gretel Factory a Formia [LT]

Greed Avidi di Gelato a Frascati [RM]

Fatamorgana a Roma

Fiordiluna di Eugenio Morrone a Roma

La Gourmandise a Roma

Otaleg! a Roma

Torcè a Roma

ABRUZZO

Gelaterie Duomo - Il Paradiso del Gelato a L’Aquila

CAMPANIA

Di Matteo a Torchiara [SA]

Cremeria Gabriele a Vico Equense [NA]

PUGLIA

Michel a Peschici

G&co a Tricase [LE]

BASILICATA

Emilio a Maratea [PZ]

Officine del gusto a Pignola [PZ]

CALABRIA

Gelato Cesare a Reggio Calabria

SICILIA

Cappadonia Gelati a Palermo

Siké Gelato a Milazzo [ME]

Santo Musumeci a Randazzo [CT]

SARDEGNA

I Fenu Gelateria e Pasticceria a Cagliari

Dolci Sfizi a Macomer [NU]