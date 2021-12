Natale, panettone artigianale un must. Ecco dove trovare i migliori in città Leccornie da leccarsi i baffi, la nostra guida!

Il Natale è alle porte ed è tempo di leccornie e sopratutto panettoni! A Bologna sono tanti i laboratori e le pasticcerie che ne propongono mille versioni, ma quale scegliere? Dipende dai propri gusti, dalle tradizioni e ... se si ha voglia di innovazione o meno! Di seguito la nostra guida sui produttori sotto le Torri, che a nostro giudizio devono essere assolutamente provati!

Gamberini

In via Ugo Bassi 12 c'è Gamberini, un posto frequentatissimo che per antonomasia propone panettoni, certosini e pinze, creazioni a tema natale a base di pan di zucchero e torrone. Un magico mondo fatto di dolce e zucchero, che in questo periodo si colora di oro e rosso...in perfetto stile natalizio!

Forno Brisa

In via Galliera 34d un gruppo di 30 giovani ha creato il Forno Brisa, un luogo che basa la preparazione dei prodotti sulla semplicità, il gusto e il rispetto delle materie prime, in grado di offrire sempre un dolce anche vegano, gluten free o senza lattosio, e che in questo periodo oltre al calssico panettone, propone la variante al caffè e cioccolato bianco, pere e cioccolato o strudel.

La caramella di Gino Fabbri

In via Cadriano 27/2 c'è il rinomato e moderno laboratorio del pasticcere Gino Fabbri, collocato al confine tra Bologna e Granarolo nell’Emilia. Un luogo molto amato dai bolognesi, che propone il panettone in numerose varianti. Fabbri nel 2015 è stato incoronato anche miglior pasticcere del mondo e ogni giorno nella sua pasticceria è possibile trovare prodotti della tradizioni e non.

Laganà

In via Santo Stefano 112, all’incrocio con via Dante c'è la pasticceria Laganà, dove oltre al classico panettone artigianale, è possibile trovare anche il panettone salato. Laganà è un mome legato alla tradizione pasticcera e risale agli anni Trenta: ed è in quegli anni che Michele Laganà, affermato maestro pasticcere nella natia Sicilia, fu chiamato a Bologna presso le migliori pasticcerie della città. E nel 1955 avvia la propria attività, portata avanti oggi dal figlio e tutta la famiglia.

Pasticceria Fratelli Asta

In via Battindarno 55 , dal 1973 esiste la Pasticceria Fratelli Asta, che propone qualsiasi delizia fatta da loro, oltre ai classici panettoni. Disposti a soddisfare qualsiasi richiesta, il laboratorio propone anche biscotti, raviole, pinze, ctostate, Torte per ogni evento, pasticceria mignon fresca oltre a pasta fresca e salati.

Regina di Quadri

In via Castiglione 73/al la Regina di Quadri propone panettoni in alcune varianti e la tanto amata millefoglie allo zabaione. In pieno centro è un luogo molto frequentato da residenti e passanti. Una pasticceria dove il dolce è una vera tradizione, dove è possibile trovare veramente di tutto...e in questo periodo tantissime le leccornie a tema natilizio!

Forno Biagini

In via Augusto Murri 48 c'è il Forno Biagi, dove il panettone di Rodolfo Biagini ha anche vinto nel corso del tempo il premio del concorso del miglior panettone artigianale, indetta dai panificatori e Ascom. Un laboratorio che si basa su una lunga tradizione, in grado di offrire prodotti aritgianali apprezzatissimi da bolognesi e non.

Il Forno di Porta Lame

In via delle Lame 160 c'è il Forno di Porta Lame di Francesco Mafaro, che dal 1980 produce leccornie di ogni genere. E a impreziosire il suo curriculum c'è il primo posto conqiistato al concorso "Panettone d'autore"Richemont Club Italia per due anni consecutivi, oltre alla doppia vittoria nel concorso del panettone artigianale organizzato in un concorso a livello locale. Qui il panettone artigianale è 'di casa'.

Love Bakery

Love Bakery in via Piave 37 propone panettone di produzione propria e c'è l'imbarazzo della scelta: classico, glassato alle mandrole, solo uvetta, una nuvola soffice senza canditi e senza canditi, triplo cioccolato, arancia e cioccolato fondente, cioccolato bianco e frutti rossi o albiccoca e cioccolato fondente....non c'è che scegliere!