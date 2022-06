Mobilize presenta la nuova soluzione di car sharing 100% elettrico a Bologna

La mobilità è in continua evoluzione! Viviamo in mondo ormai sempre più green ed ecosostenibile, un contesto storico caratterizzato da forme di mobilità smart, condivise, attente all’ambiente e più accessibili, per tutti e ovunque. Transizione energetica e mobilità ecologica sono le nuove esigenze di consumatori, aziende, città, regioni e territori. Mobilize risponde ai nuovi bisogni della collettività, offrendo soluzioni di mobilità flessibili, complete, e sostenibili. Il car sharing svolge ora un ruolo di primaria importanza nel campo della mobilità ed è del tutto complementare rispetto ai modelli tradizionali di proprietà del Confidential C veicolo. Mobilize, quarto Brand del Gruppo Renault, semplifica la mobilità promuovendo l’utilizzo di veicoli condivisi. Rivolto ai clienti che intendono adottare forme di mobilità sostenibili e condivise, grazie al contributo della rete di vendita del Gruppo Renault, Mobilize prosegue nel percorso di transizione ecologica della mobilità, ampliando a Bologna la presenza del car sharing 100% elettrico Mobilize Share.

Gestito direttamente dalla storica Concessionaria Moreno, il servizio di car sharing Mobilize è attivo dal 16 giugno nella città di Bologna con 8 Dacia Spring. Le vetture 100% elettriche saranno suddivise in due aree di parcheggio dedicate, dove i clienti potranno prelevare e riconsegnare le Dacia Spring in qualsiasi momento della giornata, con il vantaggio di trovare sempre un posto auto a fine tragitto. Alessandro Palli, Direttore Commerciale della Concessionaria Moreno, afferma “Crediamo fortemente nel progetto Mobilize Share, per noi è un vanto proporre sulla città di Bologna un servizio di mobilità 100% elettrico, attivo 24/7. È un progetto in linea con la nostra visione, che unisce la nostra pluriennale esperienza nel settore delle autovetture all’innovazione tecnologica e alle mutate esigenze di mobilità. “Mobilize Share” rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini bolognesi, istituzioni e aziende del territorio. Un servizio trasversale per chi desidera una libertà di movimento ritagliata sulle proprie esigenze” .

Grazie all’App gratuita dedicata Mobilize Share, l’utilizzatore potrà verificare ubicazione e disponibilità della vettura e scegliere giorno e ora di prenotazione. Praticità, efficienza e velocità: una volta scaricata l’app da Apple Store o da Google Play, sarà necessario registrarsi e il gioco è fatto. Sali subito a bordo di Dacia Spring! Il concessionario Moreno Group si occuperà di tenere costantemente monitorate le vetture a disposizione, con l’ausilio del suo personale dedicato, garantendo un corretto livello di ricarica della batteria, e soprattutto, sanificazione e pulizia delle vetture.