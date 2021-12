Un nuovo Mondadori store apre sotto le Torri

Un nuovo Mondadori Bookstore oggi ha aperto le porte all’interno del centro commerciale ViaLarga di Bologna, per portare a tutti gli amanti della cultura e dell’intrattenimento un’offerta sempre più ricca di libri, prodotti di cartoleria e giocattoli.

Come si legge in una nota, con uno spazio espositivo di 200 metri quadri, la libreria a gestione diretta metterà a disposizione del pubblico un assortimento di oltre 10.000 titoli, presenti a scaffale tra narrativa, saggistica, varia, classici e fumetti con il nuovo format Just Comics. Spazio anche a un settore dedicato a bambini e ragazzi, con libri e giocattoli. Arricchisce l’ampia proposta editoriale anche una selezione dei migliori prodotti di cartoleria, con tante idee regalo, gift box, gift card e le proposte del club Mondolibri.



I clienti potranno inoltre usufruire di tutti i servizi multicanale gratuiti di Mondadori Store, come Pick Up Point, che consente di ritirare gratuitamente presso il punto vendita un libro acquistato su Mondadoristore.it, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli; Prenota e ritira, ovvero la possibilità di prenotare online per poi ritirare e acquistare in negozio; Invia a casa, per ricevere a domicilio un prodotto ordinato in negozio.