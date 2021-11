Ducati e MT Distribution presentano PRO-III: il monopattino elettrico Urban e-Mobility

Ducati e MT Distribution presentano PRO-III: il monopattino elettrico della linea Ducati Urban e-Mobility. Il nuovo PRO-III è il monopattino elettrico più avanzato della gamma di micro-mobilità urbana Ducati grazie all’uso della nuova tecnologia di connettività senza contatto NFC La nuova batteria permette un’autonomia fino a 50 km con una sola carica, rendendo il mezzo ideale per gli spostamenti quotidiani in città

PRO-III è disponibile presso le concessionarie e nell’e-shop ufficiale Ducati, l’acquisto del monopattino include un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia.

Le caratteristiche tecniche del mezzo - si legge in una nota - lo rendono ideale per chi vuole muoversi in città, grazie al motore brushless da 350W in grado di fornire un picco di potenza da 515W, e alla batteria potenziata da 468Wh che garantisce grande autonomia coprendo fino a 50 km con una sola carica.

L’esperienza di guida è resa ancora più sicura dalle ruote da 10” con pneumatici tubeless anti-foratura, dall’impianto frenante composto dal doppio freno a disco anteriore e posteriore e dalle potenti luci a led che consentono di vedere anche in caso di scarsa luminosità e di notte. Infine, il telaio in magnesio garantisce leggerezza e resistenza e, assorbendo meglio le vibrazioni, rende l’uso del monopattino più confortevole.

Il display del monopattino è dotato di una porta USB che permette di ricaricare lo smartphone o altri dispositivi durante l’utilizzo. Grazie all’App Ducati Urban e-mobility , progettata e sviluppata da Italdesign, azienda di servizi per l’industria della mobilità nota in tutto il mondo e parte come Ducati del gruppo Volkswagen, gli utenti possono rimanere costantemente aggiornati sulle principali funzioni e prestazioni del mezzo, come il livello di carica della batteria, la distanza percorsa e l’ultima posizione nota del veicolo. Inoltre è possibile accedere in tempo reale ai servizi di assistenza tecnica, anche tramite chat WhatsApp.

Il PRO-III è disponibile presso le concessionarie e nell’e-shop ufficiale Ducati, oltre che nei negozi e nei principali store online di elettronica di consumo e specializzati.