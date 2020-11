Il covid spegne il 'Mortadella Please', ma accende la solidarietà: via a donazioni per il banco alimentare

Ormai una certezza lo stop alla 14°edizione del Festival internazionale della mortadella, a causa del perdurare degli effetti della pandemia. Ma se il covid ferma l'evento, accende anche i motori della solidarietà.

I promotori della manifestazione, ovvero il Comune di Zola Predosa insieme alle aziende Alcisa e Felsineo, hanno infatti deciso di donare un significativo quantitativo della 'Bologna' al Banco alimentare di Zola Predosa

"Impossibile pensare a manifestazione altyernativa. L’appuntamento rinviato al 2021”

“Insieme alle aziende coinvolte e alla Rete delle Pro Loco Reno Lavino Samoggia, che voglio ringraziare per la consueta disponibilità, abbiamo provato fino all’ultimo ad organizzare il Mortadella, please 2020”, conferma l’Assessora alle Attività produttive Norma Bai, “ma è evidente che alla luce degli ultimi sviluppi normativi non è stato possibile pensare nemmeno ad una manifestazione in forma ridotta o comunque diversa dalle precedenti. L’appuntamento viene aggiornato al 2021”, conclude l’Assessora.

Donazioni da Alcisa e Felsineo

“Il nostro impegno per il territorio non si ferma e prosegue anche in questi mesi difficili”, sottolineano dal canto loro il Sindaco Davide Dall’Omo e l’Assessora alle Politiche sociali Daniela Occhiali: “a dimostrazione ulteriore del loro attaccamento alla comunità, Alcisa e Felsineo hanno infatti deciso di donare un significativo quantitativo di mortadella al Banco alimentare di Zola Predosa, un gesto che contribuisce a darci la giusta spinta per guardare con fiducia alle sfide del prossimo futuro”.

La consegna ufficiale del prodotto è avvenuta questa mattina alla presenza del Sindaco e delle Assessore Bai e Occhiali, dei rappresentanti delle Aziende coinvolte e dei referenti della Caritas interparrocchiale aiuto alimentare di Zola Predosa Don Gino Strazzari e Mauro Totti.