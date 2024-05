Lutto all'Università di Bologna, è scomparso Franco Frabboni, pioniere della pedagogia democratica

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È scomparso all’età di 89 anni Franco Frabboni, professore emerito di Pedagogia Generale dell'Università di Bologna. Maestro e innovatore della pedagogia italia, Frabboni è stato tra i primi allievi di Giovanni Maria Bertin, a cui oggi è intitolato il Dipartimento di Scienze dell'Educazione.

Preside per due mandati della Facoltà di Scienze della Formazione ha partecipato alla creazione di una “Scuola bolognese” di pedagogia, in primis, con i colleghi e amici Piero Bertolini, Andrea Canevaro e Mario Gattullo. Ha contribuito a fondare la Libera Università a Bressanone, un modello di università trilingue. È stato inoltre Presidente della Società Italiana di Pedagogia (SIPED) e nel 2016 gli è stato conferito il premio SIPED alla carriera.

Un’eredità di studi e di libri

Lascia una eredità importante di studi, libri e lezioni. Intellettuale militante, appartenente ad una sinistra aperta al mondo cattolico, è stato l’ideatore di una pedagogia democratica, laica e militante: aperta a valorizzare le istanze di libertà e antiautoritarismo, dialogo e mediazione, complessità e collaborazione nel rispetto di tutte le posizioni.

Di qui, tra gli ulteriori temi affrontati si ricordano l’attenta e perdurante riflessione sulla cittadinanza attiva e sui molteplici aspetti del processo di insegnamento/apprendimento: affrontato in ogni occasione attraverso la lente di una pedagogia democratica pensando, in parallelo, ad una ricerca empirica concepita come volontà di innovare e trasformare, mantenendo alto il rigore scientifico e l’attenzione alle questioni di carattere epistemologico e metodologico. Tantissime le pubblicazioni che ha realizzato o alle quali ha partecipato.

Il ricordo di Davide Ferrari

"Con Franco Fraboni scompare uno dei maggiori pedagogisti in Europa. E' stato un protagonista della grande stagione inaugurata dopo le lotte del '68 e dei primi anni '70, una stagione di altissima pedagogia alla ricerca dell'inclusione e della eguaglianza delle opportunità" - così Davide Ferrari condirettore di Riforma della scuola, la rivista che Franco Fraboni ha tenacemente combattuto per tenere viva dopo lo scioglimento del PCI.

- "Frabboni è stato l' originale studioso della dimensione educativa non solo nella scuola ma nel mondo circostante, della vita sociale, del lavoro, dei media.

Dall'esperienza, che aveva compiuto, sul campo, come maestro, Fraboni ha saputo elaborare una visione moderna dell' istruzione è dei saperi.

Voglio ricordare di Franco la straordinaria coerenza e continuità, sia nella vita universitaria e della ricerca, sia nell'impegno militante per una scuola del progresso, della liberazione dell'intelligenza".

Le condoglianze del sindaco Lepore

Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, esprime a nome dell’amministrazione comunale il cordoglio alla famiglia, ai colleghi e agli amici di Franco Frabboni. “Bologna lo ricorderà per la sua intensa attività di ricerca e divulgazione delle Scienze dell’educazione e le sue battaglie per una didattica moderna”, fa sapere il Comune di Bologna in una nota.

I funerali a Borgo Panigale

Franco Frabboni lascia la moglie Marialuisa e le figlie Laura e Barbara. I funerali saranno lunedì 20 maggio alle 11.30 nella parrocchia di Santa Maria Assunta in via Marco Emilio Lepido 58 a Borgo Panigale.