Franco Beraldo in mostra a Bologna con Banca Generali

Un intreccio di “incontri” (il titolo ricorrente di alcune opere) e riflessi di colore, tra acrilici su tela e piastre di lacerti policromi in vetro di Murano. Si potrebbe definire così, in estrema sintesi, l’esposizione “Frammenti dell’essere” dell’artista Franco Beraldo che sarà ospitata fino a inizio ottobre nella sede di Banca Generali Private in via Calzolerie 2.

Vita e opere dell'artista

Beraldo è nato nel 1944 a Meolo, nell'entroterra veneziano. Si trasferisce a Mestre con la famiglia e inizia giovanissimo a dedicarsi alla pittura suggestionato dall’astrattismo americano e dall'iconografia bizantina. La produzione pittorica si apre successivamente all'influenza di Giorgio Morandi, il cui ascendente si percepisce nelle sue nature morte, per poi attraversare una tasemetatisicanella rappresentazione del paesaggio.

Nel 1979 partecipa al Premio Burano e lo vince nell'edizione del 1981, diretta da Neri Pozza e Guido Perocco. Nel corso degli anni Ottanta e Novanta intensifica i progetti espositivi in spazi pubblici (Istituto Italiano di Cultura a Copenaghen, Palazzo Roncale di Rovigo, Civica Galleria d'Arte Moderna di Gallarate, Museo Nazionale di Villa Pisani a Stra, Museo Canoviano di Possagno) che via via diventano sempre di più imperniati verso la componente astratta e informale del suo lavoro. Vince per due anni di sequito il Premio Murano nella sezione "Fornace" e nel 2013 espone in Cina all'Hangzhou International Design Festival, con una mostra incentrata sulla sua produzione di vetri di Murano, risultato della collaborazione con i più importanti maestri vetrai dell'isola. Il 16 marzo e il 21 giugno clienti e prospect hanno potuto ammirare le opere in vernissage organizzati ad hoc.

Antonio Malpeli: "Beraldo caposaldo del panorama artistico contemporaneo"

“E’ con vivo piacere che accogliamo l'affermato artista Franco Beraldo, veneziano, collocando le sue opere presso la nostra sede bolognese. Il suo lungo percorso e la molteplicità del suo linguaggio rendono il maestro un caposaldo nel panorama artistico contemporaneo”, sottolinea Antonio Malpeli, area manager Banca Generali Private per la Liguria, l’Emilia, la Toscana e il Lazio. “Siamo perciò orgogliosi di proporre alla nostra clientela e ai graditi ospiti la possibilità di ammirare una mostra di elevato livello artistico e culturale. Un grazie particolare a Open One Gallery di Pietrasanta che ha dato vita e consentito di realizzare questo prestigioso evento”.