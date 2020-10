Marzabotto, inaugurati i murales realizzati dall'artista writer Nork

A Marzabotto inaugurati i nuovi murales dipinti sulle scale dell' ex scuola elementare di Pian di Venola, realizzati dall'artista writer Nork, sovvenzionati da Mano Tesa. Una decisione presa per "abbellire l'entrata di un luogo che merita un ingresso degno dell'attività che vi si svolge: l'operato della Consulta del Volontariato Sociale", così come spiagato dal Comune sui social.

"Abbiamo tagliato il nastro insieme a Roberta Neri - si legge - Presidente dell'associazione Mano Tesa, insieme all'infaticabile Pier Paola Persiani che ha ideato il progetto, sottolineando l'importanza di uno spazio nel quale si entra per aiutare e per essere aiutati".