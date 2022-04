Riola di Vergato: riaperto il Museo dei Tarocchi

Anche se su prenotazione, è possibile viosante un’esposizione unica nel suo genere che ospita anche carte originali a firma Renato Guttuso. A Riola di Vergato infatti, ha riapoerto il Museo dei Tarocchi: una vera e propria collezione, in un luogo fondato da Morena Poltronieri e Ernesto Fazioli, due studiosi bolognesi

l Museo, chiuso per il periodo invernale, ha riaperto su prenotazione e per gruppi di massimo 10 persone. La peculiarità del luogo sono le dimensioni, non immense a livello di struttura, ma enorme nella proposta di carte di ogni epoca e nazionalità. Come si legge in una nota, la sede scelta è un grande e suggestivo edificio storico in pietra del XVI secolo che fu restaurato al fine di diventare il primo centro nel mondo a occuparsi di Tarocchi come espressione dell’arte contemporanea. All’interno sono ospitate le opere originali di grandi artisti che hanno affrontato il tema dei Tarocchi: Renato Guttuso, Franco Gentilini, Enrico Baj, Hermann Haindl, Osvaldo Menegazzi, Arnell Ando, Renato Meneghetti, Andrea Picini, Jacob Kunstmann, Ute Ogelferr, Cathia Plate, Will Parfitt, Rachel Pollack, Robert Place e tanti altri che formano una collezione internazionale davvero unica. Ci sono anche collezioni di mazzi provenienti da tutto il mondo (indiani del XVII secolo, africani in legno, storici e contemporanei dai diversi continenti).

All’interno del Museo si trovano collage, sculture, pitture, grafiche, foto, video, testimonianze di performance estemporanee e anche musica. Non mancano i libri antichi e le pubblicazioni editoriali a cura della casa editrice Mutus Liber–Hermatena: un ricco catalogo di libri tematici e di mazzi di Tarocchi d’Artista, a tiratura limitata. Il Museo spesso organizza eventi culturali, festival dei Tarocchi, mostre e visite guidate in una sorta di foresta di simboli che affascina e dona emozioni con la sua particolare atmosfera.

L’assessore alla Cultura e del Turismo del comune di Vergato, Patrizia Gambari, ha dichiarato: “Il Museo internazionale dei Tarocchi a Riola ci dimostra che anche nelle località meno blasonate si propone cultura d'eccellenza e ricercata. Sono tanti i turisti provenienti dal tutto il mondo che ogni anno arrivano nel nostro Appennino per visitare il museo che grazie alla dedizione di Morena Poltronieri e Ernesto Fazioli è sempre molto aggiornato e rinnovato. Insieme al Museo Ontani, arricchisce l'offerta culturale di Vergato”

Il Museo dei Tarocchi si trova in via A. Palmieri 5 a Riola (Bo).

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3349975005 , oppure scrivere una e-mail: museodeitarocchi@gmail.com.