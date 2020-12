VIDEO | Natale, la città si accende. Brilla anche il gasometro di Bologna

In occasione delle prossime festività, Hera ha illuminato di nuovi colori il gasometro collocato all’interno della sede in viale Berti Pichat.

La struttura, già accesa in modo permanente sulla sommità con i colori della bandiera italiana, è stata ulteriormente impreziosita in questi giorni da 1.000 lampadine e 800 flash, il tutto con led a basso consumo per un assorbimento totale di circa 4KwH. La speciale illuminazione speciale proseguirà per tutto il periodo natalizio, fino al 7 gennaio 2021.

In questo modo il Gruppo Hera, dall’alto dei 52 metri della struttura, vuole augurare buone feste alla città, con l’auspicio che il 2021 sia migliore per tutti.

