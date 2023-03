Naufragio migranti, Zuppi: "Partire dal dolore per trovare soluzioni al fenomeno migratorio” | VIDEO

Anche a Bologna il drammatico naufragio a Cutro ha riacceso il dibattito sul fenomeno migratorio. Da Bonaccini l'appello al Governo per "fermare gli scafisti ma anche salvare vite" , dall'assessore al welfare regionale, Taruffi l'invito a Meloni ad "aprire un confronto". Poi le parole del cardinale Matteo Zuppi, che a Tv2000 ospite del programma ‘Di buon mattino’ ha ribadito con forza che tragedie come il naufragio di Cutro in Calabria non devono accadere “mai più”; per questo bisogna “partire da questo dolore e viverlo, perché molte volte diventa solo oggetto di altre analisi”. Solo così si potranno “trovare soluzioni per un problema che è enorme”.

"Dobbiamo ripartire dal dolore e da questo deve scaturire una determinazione rinnovata capace di vedere le responsabilità e anche le omissioni che possono favorire tragedie come queste”. Così ancora il presidente della Cei, che ha aggiunto: “Sono 30 anni che lo diciamo. Dobbiamo capire le cause per cui le risposte non sono sufficienti. Questo credo che sia il modo per ricordare le vittime”.

“Il Mediterraneo – ha proseguito Zuppi – ha sempre rappresentato un grande spazio d’incontro. Dovremmo dire, l’Italia in particolare, che questa è la vocazione per governare il fenomeno migratorio. Tutto questo per affrontarlo e non far finta che non ci sia. Ci sono state molte polemiche sulle Ong. Dobbiamo sempre ricordarci per quale motivo le Ong sono andate o vanno verso queste rotte: lo fanno per evitare tutto questo e cercare di soccorrere. Purtroppo queste tragedie accadono se non c’è sicurezza e se si è schiavi degli scafisti”.

La guerra in ucraina, la preghiera e il ruolo dell'Europa

Il presidente della Cei è tornato infine sul tema della guerra in Ucraina e sulla necessità di pregare per una pace duratura: “Il 10 marzo ci uniremo al cammino di preghiera delle Chiese europee. L’Europa, forse più di tutti, deve far fronte a questa violenza terribile che la scuote. Torniamo indietro di decenni e secoli perché purtroppo in Europa le guerre non sono mancate per generazioni. Lasciare a bassa intensità le violenze è sempre pericoloso. Così è avvenuto nel Donbass dove la violenza è arrivata fino alla tragica e criminale scelta di occupare l’Ucraina. Non dobbiamo mai dimenticare le responsabilità e contemporaneamente cercare le soluzioni”.