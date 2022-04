I supermercati aperti a Bologna il 25 aprile

Il 25 aprile è festa nazionale perché si festeggia l'anniversario della Liberazione d'Italia. Per l'occasione molti negozi sono chiusi, ma alcune catene hanno deciso di rimanere aperte! Per un acquisto dell'ultimo minuto, ecco l'elenco delle attività aperte oggi a Bologna!

Esselunga: i supermercati di questa catena sono aperti dalle 8 alle 20

Aldi: i superemercati di questa catena sono aperti dalle 9 alle 21

Carrefour: i supermercato Carrefour Shopville Gran Reno e supermercato Carrefour Express Via de’ Carbonesi sono aperti dalle 9 alle 20. Quello in Porta Castiglione normalmente mentre il Supermercato Carrefour Express via Mazzini fa orario spezzato

Pam: i supermercati Pam sono aperti dalle 9 alle 20, i superstore fino alle 21.



Conad: I supermercati di questa catena sono aperti, tranne il Conad di via Emilia Levante e via Larga.