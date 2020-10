E' nata la figlia di Gianluca Vacchi: ecco come si chiama. Tenera foto sui social

E' nata la figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca. Il lieto annuncio è avvenuto, come di consueto, sui social dove Vacchi ha postato una tenerissima foto che lo ritrae fianco la sua compagna, e da una mano spuntano le minuscole dita della bambina.

E l'originale influencer non poteva che scegliere un nome molto particolare per la sua primogenita: Blu Jerusalema è infatti il nome scelto per la piccola, venuta alla luce ieri mattina, in una clinica a Lugano.

"Sharon e io siamo felici di annunciare che è nata Blu Jerusalema Vacchi. Grazio a Dio è sana e già la amiamo più delle nostre vite" le parole sotto il post su Instagram.

Una gravidanza raccontata sui social tra tenerezza e momenti divertenti, con un elicottero che ha svelato il sesso della bambina liberando in aria una nuvola rosa!

Tanti tanti auguri alla nuova famiglia!