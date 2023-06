Tra new-entry e intramontabili, ecco i nomi e i cognomi più diffusi a Bologna

Nel 2022 Leonardo si conferma al primo posto per i neonati (53 residenti a Bologna), mentre tra le neonate Alice (30) sale sul gradino più alto del podio. Tra i nomi preferiti per i bambini troviamo Lorenzo al secondo posto (43) e Edoardo (40) al terzo; vi sono poi Riccardo (39) e Tommaso con 36 neonati. Per le bambine medaglia d'argento a Sofia (29 residenti) e bronzo per Ludovica (28), seguite da Giulia (26) e Emma con 25 neonate.

Andrea e Maria restano i nomi più diffusi a Bologna nel 2022

Nel 2022 restano invariati i 5 nomi maschili più diffusi in città, in particolare ai primi due posti, in vetta dal 2005, Andrea (5.311 residenti) e Marco (4.696); seguono Francesco (4.494), Alessandro (4.283) e al quinto posto Giuseppe (3.522). Si conferma anche il quintetto delle donne con Maria (3.674), Anna (3.540) e Francesca (3.510), seguite da Elena (2.739) e Paola (2.688).

I cognomi dei bolognesi: al primo posto sempre il signor Rossi

Nel 2022 nessun cambiamento nella graduatoria dei cognomi in città: sempre primo il signor Rossi (1.199 persone), seguito da 812 Venturi e 748 Fabbri. Quarto posto per Ferrari (746), mentre al quinto si trovano 677 Russo; vi sono poi 652 Montanari, 620 Gamberini, 619 Barbieri, 615 Nanni, 565 Monti chiudono la top ten.

Tra i primi 20 cognomi più diffusi 3 sono di origine estera

A Bologna nella graduatoria complessiva (indipendentemente dalla nazionalità) tra i primi 20 cognomi più diffusi 3 sono di origine estera; in particolare Hossain si conferma al 12° posto con 498 residenti, di cui 153 di cittadinanza italiana e 345 stranieri; per questo motivo considerando la classifica dei soli residenti stranieri, il cognome Hossain è al terzo posto preceduto da Chen (372) e Ahmed (351), a seguire Akter (305) e Hu (275).

Contanomi

Nella home page del sito I numeri di Bologna metropolitana dell'Ufficio di Statistica del Comune di Bologna è disponibile il Contanomi: il contatore di nomi e cognomi aggiornato al 31 dicembre 2022.

I nomi più diffusi gli scorsi anni