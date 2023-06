Notte bianca in via Andrea Costa, le modifiche al traffico

Durante la "Notte bianca" organizzata via Andrea Costa il 28 giugno, la strada sarà tutta pedonalizzata con negozi e locali aperti tutta la sera, musica dal vivo, spettacoli di danza, stand enogastronomici, street food e attrazioni per bambini. L'evento ha il patrocinio del Quartiere Porto-Saragozza.

Il Comune ha rmanato un'ordinanza di modifiche al traffico

Modifiche al traffico e viabilità

- dalle ore 17.00 del 28 giugno 2023 alle ore 01.00 del 29 giugno 2023

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

dalla rotonda Bernardini eccetto accedenti a passi carrai

a viale Vicini eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA AUDINOT DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

(da via Andrea Costa a via Roncati) eccetto accedenti a passi carrai

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA GUIDOTTI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

(da via Andrea Costa a via Roncati) eccetto accedenti a passi carrai

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA TURATI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

(da via Andrea Costa a via Giacobbi) eccetto accedenti a passi carrai

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA GIACOBBI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

(da via Turati a via Breventani) eccetto accedenti a passi carrai

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA BRIZIO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

(da via Andrea Costa a via Melloni) eccetto accedenti a passi carrai

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA ZANNONI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

(da via Andrea Costa a via XXI Aprile) eccetto accedenti a passi carrai

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA VALERIANI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

(da via Andrea Costa a via XXI Aprile) eccetto accedenti a passi carrai

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA MARTINI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

(da via Andrea Costa a via Bastia) eccetto accedenti a passi carrai

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA ANDREA COSTA (segue num.) DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

n. 3 corselli di collegamento eccetto accedenti a passi carrai

con via Bidone eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA BIXIO SCOTA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

(da via Bidone a via Andrea Costa) eccetto accedenti a passi carrai

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA BIXIO SCOTA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

(da via Bidone a via Andrea Costa) eccetto accedenti a passi carrai

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA ZAMBECCARI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

(da via Andrea Costa a via Muratori) eccetto accedenti a passi carrai

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA CAVALLOTTI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

VIA BOTTRIGARI eccetto accedenti a passi carrai

VIA BREVENTANI eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

VIA ZUCCHI eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA BIANCHINI

VIA CROCETTA

VIA RAPPINI

VIA AGLEBERT

VIA LUCCHINI

VIA GUERRINI

VIA BUSI

VIA DEL CARSO

VIA ISONZO

VIA PACCHIONI

I veicoli degli accedenti a passi carrabili dovranno transitare (a passo d'uomo) nelle suddette strade solo se accompagnati da movieri dell'organizzazione della manifestazione.

- dalle ore 14.00 del 28 giugno 2023 alle ore 01.30 del 29 giugno 2023

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA

dalla rotonda Bernardini a viale Vicini

VIA IRMA BANDIERA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA

in corrispondenza del civ. 1 eccetto veicoli operativi a servizio della manifestazione per 15 mt. che espongono copia dell'ordinanza

VIA TURATI DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA

da via Andrea Costa al civ. 4 eccetto veicoli operativi a servizio della manifestazione che espongono copia dell'ordinanza