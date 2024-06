Notte bianca in via Andrea Costa, i provvedimenti al traffico

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Mercoledì 26 giugno è in programma la “Notte Bianca” in via Andrea Costa.



Per l’occasione, dalle 17 di mercoledì 26 giugno all’1 di giovedì 27 giugno, sono stati adottati dei provvedimenti di limitazione al traffico legati allo svolgimento della manifestazione.

Divieti e limitazioni

Dalle ore 17.00 del 26 giugno 2024 alle ore 01.00 del 27 giugno 2024. I divieti non riguarda eccetto accedenti a proprietà private e passi carrabili, a posti auto a servizio di disabili e ai veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine. I veicoli degli accedenti a passi carrabili dovranno transitare (a passo d'uomo) nelle suddette strade solo se accompagnati da movieri dell'organizzazione della manifestazione.