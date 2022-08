Notte di San Lorenzo: un libro per scoprire la dimensione astronomica di Bologna e le sue vie delle stelle

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

"Bologna astronomica. Le vie delle stelle" del professor Fabrizio Bònoli è una guida riccamente illustrata, un vademecum per chiunque studi o semplicemente si interessi di astronomia e di storia cittadina. È anche un saggio divulgativo, ma rigoroso in grado di accattivare anche il meno esperto e dotto lettore. Fabrizio Bònoli offre un itinerario dei luoghi, conosciuti e non solo, di una Bologna antica ma sempre attuale, connessi alle “cose del cielo” che ci sovrastano; costruisce un viaggio attraverso il passato dentro le mura della città, volto a rintracciare la presenza del patrimonio delle conoscenze astronomiche nella vita e nella cultura urbana di ogni giorno. Sin dalle origini, Etruschi e Romani riconoscevano un legame tra gli avvenimenti nel Cosmo e il destino degli eventi che accadevano sulla Terra, così l’antica Felsina-Bononia reca oggi le tracce di una lunga tradizione astronomica che perdurano nel tempo. Attraverso uno sguardo diverso, l’autore rivolge l’attenzione agli edifici e alle opere d’arte dipanate lungo la città, in modo da poterne apprezzare la valenza astronomica e i simbolismi celesti non sempre immediatamente riconoscibili. Il volume è introdotto dalla prefazione di Eugenio Riccòmini, storico dell’arte fra i massimi studiosi della città di Bologna, che prepara il lettore al viaggio che si appresterà a compiere ripercorrendo strade, vie, pavimenti di edifici storici, attraversati da alcune delle più importanti linee meridiane che solcano la città, col desiderio di far convergere arte e astronomia. Bologna astronomica Le vie delle stelle Fabrizio Bònoli Pagine: 216 Persiani Editore Fabrizio Bònoli è stato il primo laureato in Astronomia dell’Università di Bologna, dove ha insegnato Esercitazioni di astronomia, Astronomia e Storia dell’astronomia e dove oggi insegna Storia della cosmologia. È stato responsabile del Museo della Specola per trent’anni, direttore della rivista “Coelum” e attualmente del “Giornale di Astronomia” della Società Astronomica Italiana, di cui è stato a lungo vicepresidente.