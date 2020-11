Santa Messa: cambia la preghiera del Padre Nostro

Dal 29 novembre la Santa Messa non vedrà più recitare i calssici versi del Padre Nostro. O meglio, con l'inizio dell'Avvento, entra in vigore il nuovo 'Messale'. In realtà non tutte le diocesi si adatteranno immediatamente, perchè c'è tempo fino a Pasqua 2021.

Come riporta l'Ansa, dalla preghiera più famosa del mondo andrà via il versetto "non indurci in tentazione", che diventa "non abbandonarci alla tentazione": una modifica che riguarda sostanzialmente la traduzione dal testo originale in greco antico. Fortemente sollecitata da Papa Francesco, la nuova versione è già stata adottata anche da altre conferenze episcopali nelle loro rispettive lingue.