Nuovo decreto, misure al via dall'11 ottobre: stadi, disco, teatri & co. Ecco cosa cambia

Luoghi della cultura completamente riaperti con la possibilità di riempire al 100% le sale cinematografiche, teatrali e da concerto. Per gli spettacoli all'aperto la capienza potrà arrivare fino al 100%, ma le autorità di pubblica sicurezza potranno sospendere gli spettacoli qualora non sia possibile rispettare le disposizioni di sicurezza anti-Covid. Negli stadi sale a tre quarti la capienza permessa.

Sono le principali disposizioni sull'aumento dei limiti percentuali delle presenze rispetto alla capienza delle strutture, che si applicheranno in zona bianca, perché in gialla il limite al chiuso scende. Il green pass serve sempre. Si parte lunedì 11 ottobre. Una boccata di ossigeno per le attività.

A queste si aggiunge il settore discoteche: capienza permessa fino al 50% al chiuso e fino al 75% all'aperto. Così si allenta la presa anche su quest'ultimo comparto. Parto travagliato. Arrivato solo da poco il via libera del Cts (qui tutte le regole per la riapertura delle discoteche). Plaude anche il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che si era espresso più volte a favore della riapertura dei locali da ballo con Green pass: "Secondo me su quello il Governo sta sbagliando - aveva detto - perché è un proliferare di feste private in cui nessuno controlla. "

Sanzoni salate e rischio di passo indietro se il quadro pandemico dovesse peggiorare

Un ritorno quasi alla normalità dunque per i cittadini che potrebbe rivelarsi traballante però. Sulle capienze infatti ci potrebbero essere delle revisioni se dovesse mutare il quadro della pandemia.

I trasgressori delle nuove disposizioni saranno sanzionati più pesantemente. Le sanzioni diventano più pesanti. Il gestore che per due volte verrà sorpreso a non rispettare le norme si vedrà chiudere l’attività anche per dieci giorni.