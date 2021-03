Nuovo decreto legge e nuove norme in arrivo: il calendario dei divieti e dei permessi per le prossime settimane

E' atteso per domani, 31 marzo, il consiglio dei ministri per discutere il nuovo decreto legge che porterà con sè le regole anti-covid che l'Italia dovrà seguire da dopo Pasqua all'inizio di maggio

Nuovo decreto legge: quali le misure principali

Le nuove norme sono destinate a sostituire quelle in scadenza il 6 aprile - e saranno in vigore probabilmente fino al 2 maggio - confermando lo stop alla zona gialla con la possibilità di rivedere la decisione se i numeri del contagio lo consentiranno. Nel decreto ci sarà anche l'ok alle scuole aperte fino alla prima media in zona rossa e fino alla terza media in zona arancione. Ma non verranno soddisfatte le richieste dei governatori delle Regioni, che ieri nella riunione con la cabina di regia sull'emergenza coronavirus hanno tentato un blitz per riavere la zona gialla anche ad aprile. Ad oggi quindi il nuovo decreto del governo dovrebbe:

confermare il congelamento della zona gialla fino alla scadenza del decreto (ovvero la fine di aprile);

colorare tutta l'Italia di rosso e arancione, quindi con bar e ristoranti chiusi, e il divieto di spostamento tra regioni;

consentire il rientro in classe agli studenti fino alla prima media in zona rossa e fino alla terza media in zona arancione con il 50% di Didattica a Distanza nelle scuole superiori

A tutto dovrebbe essere aggiunto l'obbligo vaccinale per il personale sanitario a contatto con i pazienti e la norma a tutela di medici e infermieri vaccinatori. Chi non rispetterà l'obbligo, secondo la bozza che circolava fino a domenica, andrà incontro a sanzioni crescenti che andranno dallo spostamento ad altro incarico fino alla sospensione dello stipendio. Ma senza l'obbligo di licenziamento

Si va verso la conferma anche delle altre misure disposte con il precedente decreto, come la chiusura di parrucchieri, barbieri e centro estetici in zona rossa



Fine settimana di Pasqua in zona rossa: cosa si può fare e cosa no

Calendario divieti e permessi