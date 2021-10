Nuovo digitale terrestre: i canali che iniziano la migrazione dal 20 ottobre

Il 20 ottobre prende il via la prima fase del passaggio al nuovo digitale terrestre, cioè il passaggio alle trasmissioni in mpeg4, un formato video che non tutti i televisori sono in grado di leggere. Una transazione che non riguarderà tutti i canali perché le direttive ministeriali danno alle emittenti la facoltà di scegliere se e per quali canali iniziare a trasmettere in mpeg4 a partire dalla metà di ottobre.

Ma quali sono i canali che faranno il passaggio? Ecco l'elenco

Canali Rai che trasmettono in mpeg4 dal 20 ottobre:

Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola

Canali Mediaset che continuano le trasmissioni in mpeg2 (come avviene ora):

Canale 5, Italia 1, Rete 4

Canali Mediaset che trasmettono in mpeg4 dal 20 ottobre:

TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV

Come scoprire se il proprio tv non è compatibile con l'mpeg4

Tutte le informazioni, passo per passo, per verificare se il proprio televisore è compatibile con l'mpeg4 :

recuperare il manuale del proprio modello di televisore (spesso li si trovano anche in rete) e controllare se è in grado di supportare la codifica mpeg4;

sintonizzarsi sui canali già ora in HD (in genere quelli dal 501 in su): se si riescono a vedere, non ci saranno problemi neppure a vedere anche i canali che passeranno a ottobre;

più in generale bisogna tener conto che i televisori più vecchi del 2010 hanno altissime probabilità di non vedere più questi canali.

In questo momento, non è necessario eseguire il test dei canali 100 e 200: se anche sintonizzandosi su questi due canali non si visualizza la scritta "Test HEVC Main10", si riusciranno comunque a vedere i canali che passano alla codifica mpeg4 in questa prima fase.