Nuovo Dpcm, Speranza oggi alla camera: "Sono 12 le regioni a rischio alto". Emilia Romagna tra queste

"Sono 12 le regioni a rischio alto" che entreranno in zona arancione. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando oggi in aula alla Camera.Tra questi territori figura anche l'Emilia Romagna. "A livello nazionale il tasso di occupazione delle terapie intensive torna ad attestarsi sopra la soglia critica del 30% e c'è un drammatico mutamento dell'indice di rischio attribuito alle Regioni: 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio, 8 sono a rischio moderato di cui 2 in progressione a rischio alto e una sola regione è a rischio basso". Queste le parole pronunciate da Speranza, che poi ha aggiunto: "Se pensiamo di essere fuori pericolo andiamo incontro a disillusioni".

Nuovo Dpcm, da lunedì Italia in prevalenza arancione, con qualche "macchia" rossa

Con il nuovo Dpcm o decreto, secondo le anticipazioni, dovrebbero essere confermate le misure attualmente in vigore che prevedono la zona arancione automatica dove la valutazione di rischio è alta e comunque Rt è pari o superiore a 1, e la zona rossa con Rt a 1,25. Si sta studiando tuttavia anche un sistema per rendere più “facile” e automatico il passaggio da zona gialla e arancione a zona rossa: scartato il criterio dell’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, sembra che il governo sia intenzionato ad abbassare la soglia critica del tasso di occupazione delle Terapie intensive e dei posti letto in area medica, fissata ora al 30% e al 40%.

Stando all’ultimo monitoraggio disponibile che si riferisce alla settimana compresa tra il 28 dicembre e il 3 gennaio, sono 10 le regioni con un Rt superiore ad 1. Tra queste la nostra Emilia Romagna, insieme a Calabria, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta.

Lo scenario al momento è che a partire da lunedì prossimo il colore prevalente della penisola sarà l’arancione, con qualche “macchia” di rosso. Secondo la pagina Covid-19 Italy, in Italia l’Rt è pari a 1.015. Questa la situazione nelle regioni:

EmiliaRomagna 1.047

Abruzzo 1.068

Basilicata 1.088

Calabria 1.047

Campania 1.033

Friuli Venezia Giulia 1.044

Lazio 1.017

Liguria 1.022

Lombardia 1.048

Marche 1.031

Molise 1.101

P.A.Bolzano 1.102

P.A.Trento 0.983

Piemonte 1.021

Puglia 1.008

Sardegna 1.039

Sicilia 1.162

Toscana 1.007

Umbria 0.987

ValledAosta 1.021

Veneto 0.903

Si tratta di una stima realizzata da Davide Tosi, Alice Schiavone e Alessandro Riva, docenti all’Università degli Studi dell'Insubria, e aggiornata al 12 gennaio. Non è detto ovviamente che i numeri coincidano con quelli del monitoraggio Iss.

Il nuovo Dpcm e l'ipotesi di abbassare la soglia critica delle terapie intensive

Se poi il governo dovesse decidere di rendere automatico il declassamento in base al numero dei posti occupati in Terapia intensiva, a rischiare sarebbero 10 regioni o province autonome con una soglia di occupazione superiore al 30%. E vale a dire:

Emilia Romagna 31%

Friuli Venezia Giulia 39%

Lazio 35%

Lombardia 38%

Marche 36%

PA Bolzano 32%

PA Trento 48%

Umbria 43%

Veneto 36%

Puglia 37%