In fila dalla notte per il nuovo orologio Swatch

Anche a Bologna fila interminabile per il nuovo orologio Swatch. Già dalla notte davanti al negozio in via D'Azeglio in fila soprattutto giovani ma anche diverse persone curiose che si fermano per osservare la fila e chiedere il motivo dell'assembramento.

L'orologio, che costa 260 euro, è lo Speedmaster MoonSwatch, nuovo prodotto nato dalla collaborazione tra l'azienda svizzera e il marchio Omega, altra nota azienda produttrice di orologi. Il nuovo orologio sarà disponibile, al momento, soltanto negli store fisici, il che spiega la lunga coda in diverse città d'Italia. Bologna compresa.