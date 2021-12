Nuvola rosa è il nuovo singolo per Giovanni Usai

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il cantautore Giovanni Usai in tutti gli store digitali con il nuovo singolo “Nuvola rosa”. L’artista, da anni residente a Bologna, mai banale e sempre attento ai temi sociali, dopo il discreto successo di “Paese di burro” (in collaborazione con l’AUSL di Bologna), presenta questo nuovo brano, uno spaccato della vita di due amanti che devono lottare con un nemico invisibile. Giovanni: “Un nemico che non può essere ucciso perché fa parte di lei, ma che può essere solo accolto e accettato come condizione essenziale per potere restare insieme: questo nemico è la schizofrenia, malattia mentale di cui lei è affetta. La ricerca di un equilibrio instabile è la volontà di non lasciarsi soli e di lottare per stare insieme”. Il video nasce da un lavoro intenso di team con la direzione artistica di Lorenzo confetta e del produttore artistico del brano Roberto Vernetti. Si tratta di una semplice animazione in 2D che fa da cornice alle parole del testo. “Abbiamo pensato ad una animazione – continua Usai - quasi come la storyboard di un videoclip, per dare risalto al messaggio che questa canzone esprime. Il testo è valorizzato in modo suggestivo dalle illustrazioni, che si sposano fatalmente anche con i suoni e l'arrangiamento del brano. Possiamo dire che viene rappresentata una condizione umana poco evidente nella vita quotidiana ma spesso esistente, il tutto plasmato dalla dolcezza rassicurante del linguaggio in equilibrio tra la vita reale e ironico.” Video: https://youtu.be/MAx6e6Q_mf0 Biografia Giovanni Usai, residente da anni a Bologna, a 12 anni inizia a cantare e a suonare il pianoforte, prende parte a concorsi musicali locali e a scrivere canzoni. Si trasferisce a Bologna all’età di 15 anni, ed è lì che prosegue gli studi di pianoforte e incontra Stefania Martin e Giuseppe Lopizzo, quest’ultimo insegnante di canto e vocal coach di Gaetano Curreri, Vasco Rossi e Ligabue tra gli altri. Giovanni si classifica per due volte tra i semifinalisti del Festival di Castrocaro, per altrettante volte al secondo posto per il Premio Luigi Fantelli e arriva tra i finalisti del talent Vocal Selection. Nel 2017 pubblica il singolo “Cuori di domani”, i cui proventi andranno totalmente in beneficenza per Cuore Domani, fondazione per la prevenzione, ricerca e cura delle malattie cardiovascolari più importante d'Italia. Nel giugno 2019 pubblica il singolo “Tradita”. Lo scorso 27 marzo pubblica “La canzone di De Luca”. Tra le ultime esperienze del cantautore anche l’apertura al concerto di Mahmood con il singolo “Chanson”.