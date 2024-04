Devastato il Belluzzi-Fioravanti, gli studenti: "Condanniamo la violenza, ma ascoltiamo i fragili"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Gli studenti del Belluzzi Fioravanti raccontano le ragioni della tentata occupazione e spiegano le dinamiche dei vandalismi che si sono registrati lunedì scorso e hanno provocato ingenti danni. A detta di uno dei rappresentati, Enrico Zappori, sono stati una decina le "mele marce" tra i giovani ad aver danneggiato il primo piano dell'istituto tecnico, nello specifico sono stati rotti due computer e due estintori, spaccata la vetrina davanti al blocco centrale e qualche maniglia è stata scassinata. "Noi condanniamo gli atti di violenza però invitiamo i media e la politica e chiedersi - aggiunge lo studente - com'è possibile che in un paese come l'Italia, non solo all'interno della scuola ma anche all'esterno, molti ragazzi si sentono legittimati a rovinare beni pubblici". I manifestanti parlano di un "sistema malato e oppressivo" che mette in "crisi certa gente fragile che non viene ascoltata".

BELLUZZI DEVASTATO: IL VIDEO DEI DANNEGGIAMENTI

"Riteniamo che bisogna analizzare le radici profonde di questi avvenimenti - racconta a BolognaToday un altro studente - e non ci si può fermare solamente a un trattamento poliziesco di questi eventi perché appunto sono frequenti nelle scuole italiane che sono spesso dei ghetti. Nel nostro Paese ci sono scuole di serie A e di serie B, questa cosa va detta e va ricordata".

In difesa degli studenti anche Marco Odorici di Potere al Popolo, candidato sindaco a Casalecchio di Reno.