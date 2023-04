Ex vivaio occupato, il quartiere spinge per evitare lo sgombero: “Presenza positiva”

È un momento di fermento per i collettivi bolognesi che in meno di un mese hanno dato vita a tre nuove realtà occupate: il condominio di via Raimondi (che ha anche ricevuto la visita della Giunta), lo spazio No Passante di via Agucchi e l’ex vivaio Gabrielli chiamato Vivaia TFQ. Proprio su quest’ultimo spazio si è acceso negli ultimi giorni un interessante dibattito cittadino e interno al quartiere. I residenti sanno bene che, prima dell’occupazione, l’area dell’ex vivaio Gabrielli era un’area dismessa e piena di rifiuti. Un luogo inutilizzato, inutilizzabile e immobile nel tempo, aspettando che la laboriosa macchina burocratica faccia il suo corso. Succede però che un gruppo di persone decide di dare nuova vita a quello che, a tutti gli effetti, si configura come un piccolo parco urbano.

Le strutture fatiscenti ripulite, le alte siepi tagliate: la magia di un luogo buio e abbandonato che diventa ritrovo di dibattiti, musica e socialità. E gli abitanti del quartiere se ne sono accorti. Scrive l’avvocato Sergio Palombarini sul blog Cantiere Bologna: “L’impressione ora (da anni) è quella di una delle tante aree abbandonate e degradate, improvvisati dormitori notturni per povera gente, pattumiere a cielo aperto. L’immagine dell’incuria, dell’abbandono, della solitudine: un angolo triste della città. Nei giorni scorsi ho avuto la sorpresa di vedere che l’area era popolata da giovani, musica, aria di festa. È la “Vivaia”. Il terreno è stato occupato da gruppi di giovani che da subito intendono farne una zona di incontro, di attività per persone di tutte le età, di socializzazione, di cultura, e di divertimento. La trovo un’idea meravigliosa. Le persone agiscono nel concreto e decidono di rompere una situazione di stallo che da anni preclude ai cittadini l’uso di una ampia zona di verde, e in prima persona diventano attori politici, sociali e culturali: avanzano proposte, progetti, li mettono in pratica in prima persona e sotto la propria responsabilità. Invitano la cittadinanza a unirsi”.

Raccolta firme per evitare lo sgombero

La visione di Palombarini è accolta positivamente da un paio di commenti al suo articolo, ma l’avvocato non è l’unico a pensarla in questo modo. L’occupazione dell’ex vivaio viene salutata con benevolenza anche dal consigliere del quartiere Porto-Saragozza Michele Terra di Sinistra Unita per Bologna, il quale scrive di una “miopia politica della Giunta comunale”. Soprattutto, a sostenere la Vivaia, sono anche i residenti del quartiere.

Dalla mattina di mercoledì 26 aprile è online una raccolta firme, lanciata dal comitato dei residenti del quartiere Porto-Saragozza, per fermare lo sgombero della Vivaia TFQ: “Chiediamo alla proprietà e al Comune di Bologna un dialogo sul futuro dello spazio includendo i residenti sulle scelte che riguardano la destinazione d'uso dell'ex vivaio Gabrielli. In questi giorni abbiamo iniziato a frequentare questo spazio e abbiamo potuto vedere quanto sia positiva la presenza di un'area attiva a livello culturale e sociale. Questa occupazione ha messo in luce la presenza di uno spazio verde non vissuto dalla comunità perché abbandonato. La presenza del collettivo della Vivaia TFQ valorizza e dona un orizzonte di possibilità, a questo spazio, diverso dalla cementificazione”. Una presa di posizione forte, ma anche molto chiara: da una Giunta che si dichiara essere la “più progressista d’Italia”, non è speranza ardita quella di aspettarsi di essere ascoltati. La petizione online in una manciata di ore ha raccolto più di 650 firme ed è lecito aspettarsi che nei prossimi giorni riesca a raggiungere le mille firme richieste. E questo attaccamento alla causa non sorprende: nonostante le poche settimane di esistenza, la Vivaia è diventata un punto di ritrovo per persone di tutte le età, in cui hanno preso vita laboratori artigianali, cene, musica dal vivo, dibattiti, proiezioni di film e tanto altro.

Chiude Palombarini, ancora su Cantiere Bologna: “Il Comune e il Quartiere tutelino chi sta valorizzando l’aerea dell’ex vivaio, li supportino nelle iniziative intraprese, nel contempo facciano da mediatori con la proprietà contemperando le diverse esigenze; si assicurino che non avvengano danneggiamenti e abusi: in definitiva agiscano tenendo presente che la città, i suoi spazi di verde, le sue aree aperte, sono prima di tutto un bene comune”. Per fare questo non serve neanche essere i più progressisti d’Italia. Basta essere ragionevoli.