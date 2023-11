“Oltre il Ponte festa partigiana”, divieti e provvedimenti al traffico

Domenica 12 novembre è in programma in Bolognina “Oltre il Ponte - Festa di strada partigiana”, organizzata dall’Associazione culturale “Città Aperta”.



Per la giornata, sono stati adottati alcuni provvedimenti legati al traffico, dalle 10 alle 24, nelle seguenti vie:

Divieti e modifiche al traffico dalle ore 10.00 alle ore 24.00

- VIA FERRARESE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE da via Serlio a via Creti eccetto accedenti a passi carrabili (anche di via Albani)

- VIA ALGARDI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE da via Raimondi a via Matteotti eccetto accedenti a passi carrabili (anche di via Albani)

- VIA RAIMONDI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE da via Serlio a via Algardi eccetto accedenti a passi carrabili da via Creti a via Algardi eccetto accedenti a posti auto

- VIA SERLIO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE da via Raimondi a via Ferrarese eccetto accedenti a passi carrabili

- VIA CRETI DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO all'intersezione con via Ferrarese eccetto accedenti a passi carrabili

- VIA FRANCESCHINI DIREZIONE CONSENTITA DRITTO E DESTRA all'intersezione con via Algardi eccetto accedenti a passi carrabili

- VIA SERLIO DIREZIONE OBBLIGATORIA SINISTRA all'intersezione con via Raimondi eccetto accedenti a passi carrabili

- VIA FERRARESE DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA all'intersezione con via Creti eccetto accedenti a passi carrabili

I veicoli degli accedenti a passi carrabili o a posti auto a servizio di disabili potranno transitare (a passo d'uomo) nelle suddette strade solo se accompagnati da movieri dell'organizzazione della manifestazione.