Giovane ucciso in Montagnola, le voci dal parco: "Situazione degenerata"

La Montagnola è diventata teatro di degrado e pericoli "attirando la malavita". Così le voci dal parco dove lo scorso mercoledì sera un giovane di 21 anni, di origine tunisina, è stato ucciso a coltellate. Alla base dell'aggressione ci sarebbe il tentativo di furto di una bici. Responsabile dell'agguato mortale è ritenuto un minore, finito in arresto nel pomeriggio di ieri.

"Le condizioni peggiorano ogni giorno da quando hanno rimosso il presidio delle forze dell'ordine". A parlare è Alberto Rodriguez, gestore del chiosco Frida nel Parco nella Montagnola. "La parte del parco vicino all'autostazione è dominata dalla malavita," aggiunge, "ero qui l'altra sera quando sono arrivati la polizia e l'ambulanza, dopo l'omicidio. Ci sono spesso scontri tra gang, ma fortunatamente mai davanti al mio locale. Senza dubbio serve il ritorno del presidio fisso, come un tempo". Un altro dipendente del locale racconta invece di una brutta esperienza personale: "Sono qui da poco, non ho avuto problemi io, ma recentemente in zona hanno aggredito la madre della mia ragazza."

Rider derubati: "Siamo sempre in allerta quando lavoriamo qui intorno"

Il clima di paura e incertezza permea i residenti fino a Piazza VIII Agosto, sulla quale si affaccia il parco. Un ambulante del mercato locale racconta: "Di sera escono persone strane dal parco, ma a me e ai miei colleghi non è mai successo nulla fortunatamente. Talvolta qualche giovane cerca di intimidirci per ottenere uno sconto, ma lo allontaniamo".

Più negativo il parere di un rider che quando può cerca di evitare la Montagnola e Via Irnerio: “Quando vedo sul cellulare che devo prendere un ordine in questa zona ho sempre un po’ paura, perché mi hanno GIà rubato la bici qui mentre ero di turno due mesi fa e non ho potuto lavorare per due settimane”. "Molti dei mie colleghi - continua il fattorino - hanno avuto incontri strani, non è raro che molti di noi vengano derubati e non solo in questa zona, quindi quando ci sediamo ad aspettare di prendere in carico le consegne stiamo sempre in gruppo. Non si sa mai", conclude.

"Percezione di insicurezza: servirebbe più illuminazione e qualche evento per popolare la zona"

Aggirandoci per la zona, abbiamo sentito alcuni residenti. Una studentessa di Scienze Politiche che abita nei pressi da tre anni racconta: “Tendenzialmente in questa zona cerco di non girare da sola, la notte vedo un pericolo dietro l’altro, la Montagnola è impercorribile al buio, anche se sono in compagnia, a meno che non ci sia qualche evento o fiera, allora l'area si popola e spaventa meno”. “I primi mesi che sono venuta a vivere qui in zona era tutto molto tranquillo perché c’era il covid e poi vedevo i militari, ma da ottobre la situazione è degenerata. E' pieno di gruppi vestiti scuri che probabilmente sono qui per spacciare”, ha aggiunto l'universitaria, sottolineando che gioverebbe avere "più lampioni, soprattutto dal lato della stazione, dove ci sono le scale del Pincio che sono piene di angoli dove la gente può nascondersi e magari farti un'imboscata".

Si dicono sempre guardinghi anche due anziani, marito e moglie, che vivono su via Irnerio da 20 anni: “Dalla sera alla mattina, vediamo molti brutti ceffi, - raccontano a BolognaToday - la Montagnola è sempre stata una zona così e così, diciamo. Noi recentemente non abbiamo avuto nessun incontro spiacevole ma siamo sempre allerta". Secondo la signora "il modo migliore per scacciare i malintenzionati sarebbe organizzare eventi con musica, magari noi più anzianotti dormiamo un poco meno, che poi non è vero perché se la musica è bella dormo anche meglio, ma almeno ci sentiamo al sicuro”.