Dall'Archiginnasio d'oro alla Turrita: tutte le onorificenze civiche del Comune di Bologna

Le civiche onorificenze sono forme di speciale riconoscimento che il Comune di Bologna conferisce a cittadine e cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di nazionalità, di sesso e di religione, che, con il loro impegno per il dialogo fra popoli e culture diverse, per la difesa delle libertà fondamentali dell'individuo, per la salvaguardia dell'ambiente e del pianeta, per la ricerca in campo medico e scientifico e per il progresso umano, civile ed economico, per il loro impegno nel campo dell'arte e della cultura, si siano particolarmente distinti, diventando esempio e riferimento per la comunità.

Sono istituite le seguenti onorificenze:

Cittadinanza onoraria

Archiginnasio d'Oro

Il Portico

Nettuno d'Oro

Turrita d'argento

Medaglia al merito civico “Giorgio Guazzaloca”

Nettuno d’Oro - Elenco dei premiati

Il Nettuno d'Oro è il riconoscimento assegnato per meriti artistici, scientifici, nel campo del sapere e della conoscenza, a persone, aziende, associazioni e istituzioni che abbiano onorato con la propria attività pubblica o privata la città di Bologna. Il conferimento è deciso con decreto del Sindaco.

L'onorificenza consiste nella riproduzione dorata della statua del Nettuno dello scultore Jean De Boulogne, detto il Giambologna.

Ristorante I Franco, 1974

Ubaldo Belli, Presidente Corte d'Appello, febbraio 1975

Renzo Apollonio, Comandante Regione Militare Tosco-Emiliana, gennaio 1976

Giuseppe Lettieri, Questore di Bologna, gennaio 1976

Tommaso Boccardi, Segretario Generale del Comune di Bologna, maggio 1976

Guido Padalino, Prefetto di Bologna, gennaio 1979

Riccardo Boccia, Prefetto di Bologna, settembre 1981

Carlo Alberto Cappelli, Editore, Sovrintendente dell'Arena di Verona, maggio 1982

Ruggero Raimondi, Cantante lirico, ottobre 1982

Doctor Dixie Jazz Band, marzo 1983

Francesco Delitala, Ortopedico, marzo 1983

Aldo Borgonzoni, Pittore, giugno 1983

Carlo Cacciari, Gastroenterologo, settembre 1983

Piera Degli Esposti, Attrice, settembre 1983

Gaetano Placitelli, Chirurgo, dicembre 1983

Leonardo Gui, Ortopedico, novembre 1984

Pupi Avati, Regista, aprile 1985

Domenico Campanacci, Docente Universitario, aprile 1985

Giuseppe Lenzi, Primario Divisione Malattie Infettive, maggio 1986

Cesare Musatti, Psicanalista, maggio 1986

Leonardo Possati, Chirurgo, dicembre 1986

Sergiu Celibidache, Direttore d'orchestra, febbraio 1987

Pietro Tagariello, Chirurgo, maggio 1987

Norma Mascellani, Pittrice, ottobre 1987

Valerio Adami, Pittore, novembre 1988

Padre Michele Casali, Fondatore Centro San Domenico, aprile 1990

Mario Santandrea, Farmacista, gennaio 1991

Brigata Maiella, formazione partigiana abruzzese, aprile 1991

Pompilio Mandelli, Pittore, giugno 1992

Ilario Rossi, Pittore, maggio 1994

Giovanni Ciangottini, Pittore, ottobre 1994

Mons. Giulio Salmi, Ideatore Opere ONARMO di Bologna, aprile 1995

Quinto Ferrari, Musicista, giugno 1995

Mariele Ventre (alla memoria), Direttrice del Coro dell'Antoniano, aprile 1996

Alberto Tomba, Sciatore, (consegnato nel corso di una cerimonia presso il Comune di San Lazzaro), giugno 1996

Enzo Mosino, Prefetto di Bologna, novembre 1998

Giuseppe Gagliardi, Pittore, dicembre 1998

Orchestra del Teatro Comunale, dicembre 1998

Vittorio Zironi, Fondatore Museo della Tappezzeria, dicembre 1998

Henghel Gualdi, Musicista, dicembre 1998

Pierre Marchande, Editore, aprile 1999

Ivo Galletti, Industriale, aprile 2001

Padre Ernesto Caroli, Fondatore Antoniano, giugno 2001

Pierluigi Collina, Arbitro di calcio, luglio 2002

Gianluigi Porelli, Presidente Virtus, ottobre 2002

Giacomo Bulgarelli, Calciatore, luglio 2003

Romano Montroni, Libraio, novembre 2003

Luigi Preti, Parlamentare, febbraio 2004

Bologna F.C. 1909, Alla squadra che vinse lo scudetto nel 1964, giugno 2004

Domenico Marrano, Chirurgo, novembre 2005

Luciano Leonesi, Autore e regista teatrale, maggio 2006

Giuseppe Campos Venuti, Architetto e urbanista, settembre 2006

Tito Gotti, Critico e organizzatore musicale, dicembre 2006

Fausto Carpani, Cantautore e musicista, ottobre 2007

Ducati Motor Holding, Azienda, dicembre 2007

Vittorio Franceschi, Attore, regista e autore teatrale, gennaio 2009

Francesco Guccini, Cantautore e musicista, settembre 2010

Marino Golinelli, Industriale, promotore cultura scientifica e artistica, dicembre 2010

Giancarla Codrignani, Docente di letteratura classica, giornalista, politologa, teologa, femminista, marzo 2011

Fulvio Alberto Medini, Segretario Generale e Direttore Generale del Comune di Bologna, marzo 2011

Marco Di Vaio, Calciatore, 18 aprile 2011 restituito il 21 aprile riconsegnato il 25 maggio 2012

Mario Capecchi, Premio Nobel per la Medicina 2007, maggio 2012

Giovanni Sedioli, Preside Istituti Aldini Valeriani, ottobre 2012

Alex Zanardi, Sportivo, 16 novembre 2012

Aldina Balboni, Fondatrice di Casa Santa Chiara, maggio 2013

Martina Grimaldi, Nuotatrice, maggio 2014

Marco Belinelli, Cestista, settembre 2014

Ezio Bosso, Compositore, pianista, direttore d'orchestra, novembre 2015

Stadio, Band musicale, gennaio 2017

2° Reggimento di Sostegno Aviazione Esercito "Orione", maggio 2017

Paolo Fresu, musicista e compositore, dicembre 2017

Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano, maggio 2018

Nino Migliori, Fotografo, settembre 2018

Franco Grillini, Politico e attivista per i diritti LGBT+, dicembre 2018

Luigi Lepri, Cultore e studioso della lingua bolognese, marzo 2019

Luciano Vandelli, Professore di Diritto amministrativo, maggio 2019

Adriana Lodi, Assessore del Comune di Bologna e Parlamentare, novembre 2019

Monsignor Fiorenzo Facchini, Sacerdote dell’Arcidiocesi di Bologna e professore emerito dell’Alma Mater Studiorum–Università di Bologna, novembre 2020

Vasco Rossi, Cantautore e rocker, dicembre 2020

Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione, agosto 2021



Archiginnasio d’Oro - Elenco dei premiati

L'Archiginnasio d'Oro è il maggior riconoscimento a personalità del mondo dell’arte, della cultura e della scienza. La proposta di conferimento può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri comunali. La proposta può essere inoltrata al Sindaco da enti e singoli cittadini, che intendano segnalare soggetti ritenuti degni del riconoscimento. Il conferimento è approvato dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

L'onorificenza consiste in una riproduzione dorata della facciata del Palazzo dell'Archiginnasio.

Francesco Flora, Scrittore, febbraio 1963

Giorgio Morandi, Pittore, febbraio 1963

Giampietro Puppi, Scienziato, febbraio 1963

Enrico Redenti (alla memoria), Giurista, febbraio 1963

Antonio Segni, Presidente della Repubblica, ottobre 1963

Rodolfo Mondolfo, Filosofo e storico, 16 giugno 1964

Francesco Bilancia, Prefetto, marzo 1965

Denis Mahon, Critico d’arte, settembre 1965

Giuseppe Dozza, Sindaco di Bologna, aprile 1966

Giacomo Lercaro, Cardinale, novembre 1966

Riccardo Bacchelli, Scrittore, aprile 1971

Gian Maria Volonté, Attore, 24 giugno 1972

Mario Cerutti, Prefetto, 1972

Cesare Gnudi, Soprintendente e membro del Consiglio superiore di Belle Arti, maggio 1973

Giulio Supino, Studioso di scienza e tecnica, 30 settembre 1974

Oliviero Mario Olivo, Titolare della cattedra di Anatomia Umana, ottobre 1976

Francesco Molinari Pradelli, Pianista, compositore e direttore d'orchestra, ottobre 1978

Giuseppe Raimondi, Scrittore, critico d'arte e saggista, ottobre 1978

Michelangelo Antonioni, Regista, gennaio 1980

Giovanni Favilli, Scienziato, dicembre 1981

Luciano Minguzzi, Artista e scultore, dicembre 1982

Luciano Anceschi, Filosofo, novembre 1983

Marcello Ceccarelli (alla memoria), Scienziato astrofisico, febbraio 1985

Armand Hammer, Finanziatore e diffusore della cultura leonardesca negli Stati Uniti, febbraio 1986

Giuseppe Dossetti, Giurista, uomo politico, sacerdote, febbraio 1986

Gina Fasoli, Medievalista, febbraio 1987

Giovanni Maria Bertin, Pedagogista, febbraio 1988

Delfino Insolera (alla memoria), Scienziato, direttore del Centro Villa Ghigi, marzo 1989

Ezio Raimondi, Docente di Letteratura italiana, gennaio 1991

Carlo Maria Badini, Sovrintendente del Teatro comunale, febbraio 1992

Mario Gattullo (alla memoria), Docente presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, 1992

Enzo Biagi, Giornalista, febbraio 1993

Pupi Avati, Regista, febbraio 1995

Giulio Gaist, Neurochirurgo presso l'Ospedale Bellaria, novembre 1996

Renzo Canestrari, Psicologo, novembre 1998

Andrea Emiliani, Presidente dell'Accademia Clementina, storico dell'arte, gennaio 2000

Nicola Matteucci, Docente di Filosofia morale, marzo 2001

Vittorio Bonomini, Docente all'Università di Bologna, febbraio 2003

Sante Tura, Professore di ematologia all'Università di Bologna, direttore del Servizio di ematologia del Policlinico Sant'Orsola, direttore dell'Istituto L.e A. Seràgnoli, dicembre 2003

Giovanni Bersani, Senatore, fondatore del Cefa (Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura), aprile 2004

Franco Pannuti, Medico oncologo, fondatore nel 1978 dell'Associazione Nazionale Tumori (ANT), giugno 2006

Luigi Ferdinando Tagliavini, Musicologo, ottobre 2007

Eugenio Riccòmini, Critico d’arte, febbraio 2011

Antonio Faeti, Scrittore, docente di Letteratura per l'infanzia, aprile 2011

Pier Ugo Calzolari (alla memoria), Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna dal 2000 al 2009, ottobre 2013

Luigi Pedrazzi, Politologo, storico, tra i fondatori della rivista Il Mulino, giugno 2014

Isabella Seràgnoli, Imprenditrice, marzo 2016

Vincenzo Balzani, Chimico, febbraio 2017

Wolfango Peretti Poggi (alla memoria), Pittore, febbraio 2018

Giorgio Ghezzi (alla memoria), Professore di Diritto del lavoro alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, maggio 2019

Paolo Prodi (alla memoria), Storico, accademico dei Lincei, dicembre 2020

Medaglia al merito civico “Giorgio Guazzaloca” - Elenco dei premiati

La Medaglia al merito civico “Giorgio Guazzaloca” è il riconoscimento assegnato a persone che con il loro impegno si siano particolarmente distinte nella cura e nella rigenerazione dei beni comuni o con azioni e comportamenti a favore della comunità. La concessione è decisa con decreto del Sindaco.

L'onorificenza è una medaglia d'argento riportante lo stemma del Comune di Bologna e la dicitura “al merito civico”.

Marco Cifelli e Pasquale Bianchi, aprile 2018

NoTag Saragozza (ritirato da Paolo Galiani), aprile 2018

Alice Vignodelli, attivista impegnata nel soccorso in mare dei migranti, maggio 2019

Marco Pollastri, presidente del Centro Antartide, maggio 2019

Roberto "RedSox" Mantovani, taxista, luglio 2020

Sergio Bonazzi (alla memoria), infermiere, giugno 2021